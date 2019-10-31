Ігор Фомін склав повноваження члена ВРП за власним бажанням

“31 жовтня 2019 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Фоміна Ігоря Юрійовича з посади члена Вищої ради правосуддя, а відповідно і зі складу Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя за власним бажанням”, - ідеться в повідомленні.

Як наголосив під час засідання голова ВРП Андрій Овсієнко, обставин, які б свідчили про сторонній вплив на члена ВРП, не встановлено.

Повідомляється, що Ігор Фомін був обраний членом Вищої ради правосуддя всеукраїнською конференцією прокурорів 20 грудня 2018 року.

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Відповідно до наказу голови Вищої ради правосуддя від 26 квітня 2019 року його зараховано до штату ВРП на посаду її члена.

Також зазначається, що Ігор Фомін подав заяву про звільнення з посади члена ВРП за власним бажанням 28 жовтня 2019 року.

Фото: www.facebook.com/highcouncilofjustice