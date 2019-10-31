Сьогодні відбудеться незалежне тестування вчителів
Про це повідомляється на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.
"31 жовтня учасники пілотної сертифікації педагогічних працівників складатимуть незалежне тестування. Допуск учасників сертифікації до пунктів тестування здійснюватиметься з 10:15 до 10:50. Тестування розпочнеться об 11:00", - йдеться у повідомленні.
Тестування фахових знань і вмінь учителів початкових класів триватиме 180 хвилин. Тест складається зі 100 завдань. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту, – 100.
Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році триває пілотна сертифікація вчителів початкових класів. Для її проходження зареєструвалися 859 учителів початкової школи.
Сертифікація охоплює три етапи: експертне оцінювання професійних компетентностей учителів; створення електронного портфоліо, яке містить інформацію про рівень педагогічної майстерності вчителя; незалежне тестування, яке проводить Український центр оцінювання якості освіти.