Сьогодні відбудеться незалежне тестування вчителів

Сьогодні, 31 жовтня, відбудеться незалежне тестування вчителів, які беруть участь у проєкті пілотної сертифікації.

Про це повідомляється на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

"31 жовтня учасники пілотної сертифікації педагогічних працівників складатимуть незалежне тестування. Допуск учасників сертифікації до пунктів тестування здійснюватиметься з 10:15 до 10:50. Тестування розпочнеться об 11:00", - йдеться у повідомленні.

Тестування фахових знань і вмінь учителів початкових класів триватиме 180 хвилин. Тест складається зі 100 завдань. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту, – 100.

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році триває пілотна сертифікація вчителів початкових класів. Для її проходження зареєструвалися 859 учителів початкової школи.

Сертифікація охоплює три етапи: експертне оцінювання професійних компетентностей учителів; створення електронного портфоліо, яке містить інформацію про рівень педагогічної майстерності вчителя; незалежне тестування, яке проводить Український центр оцінювання якості освіти.