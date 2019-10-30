Вісім фігурантів "справи Дубневича" вийшли під заставу — САП

Керівник САП Назар Холодницький повідомив, що 8 осіб, які фігурують у розслідуванні провадження щодо заволодіння 93 млн грн Укрзалізниці при закупівлі стрілочної продукції, перебувають на волі під заставами.

Про це він сказав під час засідання Регламентного комітету ВР , повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Справа була завершена ще 2 травня. Всі 8 осіб (які у ній фігурують - ред.) знаходяться наразі під запобіжними заходами, які не пов'язаними із обмеженням волі", - сказав Холодницький.

Він уточнив, що вони вийшли під застави. САП очікує коли сторона захисту завершить ознайомлення з матеріалами, що триває вже півроку.

Холодницький уточнив, що "слідство завершено і справа вже готова до суду".

Як повідомляв Укрінформ, генпрокурор Руслан Рябошапка на початку засідання комітету заявив, що внаслідок організації торгів було виведено із активів Укрзалізниці суму приблизно в 93 млн грн. Щодо певних осіб слідство просунулося досить далеко, додав генпрокурор. Але щодо ключового фігуранта, народного депутата Ярослава Дубневича потрібно отримати згоду ВР на проведення розслідування.

Керівник САП Назар Холодницький зазначив, що Дубневич стоїть на вершині схеми завдання збитків Укрзалізниці на 93 млн грн.