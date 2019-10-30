Вісім фігурантів

Вісім фігурантів "справи Дубневича" вийшли під заставу — САП

Укрінформ
Керівник САП Назар Холодницький повідомив, що 8 осіб, які фігурують у розслідуванні провадження щодо заволодіння 93 млн грн Укрзалізниці при закупівлі стрілочної продукції, перебувають на волі під заставами.

Про це він сказав під час засідання Регламентного комітету ВР , повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Справа була завершена ще 2 травня. Всі 8 осіб (які у ній фігурують - ред.) знаходяться наразі під запобіжними заходами, які не пов'язаними із обмеженням волі", - сказав Холодницький.

Він уточнив, що вони вийшли під застави. САП очікує коли сторона захисту завершить ознайомлення з матеріалами, що триває вже півроку.

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Холодницький уточнив, що "слідство завершено і справа вже готова до суду".

Як повідомляв Укрінформ, генпрокурор Руслан Рябошапка на початку засідання комітету заявив, що внаслідок організації торгів було виведено із активів Укрзалізниці суму приблизно в 93 млн грн. Щодо певних осіб слідство просунулося досить далеко, додав генпрокурор. Але щодо ключового фігуранта, народного депутата Ярослава Дубневича потрібно отримати згоду ВР на проведення розслідування.

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Керівник САП Назар Холодницький зазначив, що Дубневич стоїть на вершині схеми завдання збитків Укрзалізниці на 93 млн грн.

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