Агента ФСБ затримали в Україні з секретними військовими документами
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
“Оперативники та слідчі СБУ встановили, що мешканець Черкащини був завербований кадровим офіцером ФСБ РФ на території країни-агресора. За гроші він погодився виконувати завдання зі збору та передачі розвідувальної інформації щодо обороноздатності України”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для отримання документів з обмеженим доступом агент російської спецслужби встановлював контакти з військовослужбовцями Збройних сил України. Для передачі зібраних відомостей російські куратори надали агенту спеціальний технічний засіб із вмонтованою камерою та “відпрацювали” канали зв’язку.
У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії.
Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, поінформували в СБУ.
Фото: пресцентр СБУ