Бородянський сказав, що саме заважає поверненню Криму та Донбасу

Повернення окупованих територій Донбасу та анексованого Криму під контроль України є неминучим.

Про це міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський сказав у виступі на Форумі єдності, який триває у Маріуполі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Територіальна цілісність України є для нас беззастережною. Коли ми формулюємо наші стратегії, аксіомою для нас є те, що повернення Криму і Донбасу є неминучими. Так що ж заважає? Ми виділили три блоки того, що заважає поверненню”, - сказав Бородянський.

За його словами, по-перше, йдеться про російську агресію, без припинення якої мир неможливий. “Але це не означає, що ми не маємо діяти уже сьогодні. І продовжувати направляти максимально свої зусилля на відновлення територіальної цілісності України. Нам потрібна стратегія реінтеграція та пошук консенсусу щодо спільного майбутнього”, - сказав міністр.

Урядовець також наголосив на тому, що нині поки що немає спільного бачення українців щодо того, як має бути завершений конфлікт на Донбасі. 21 % українців вважають, що варто вести бойові дії до перемоги, 20% громадян пропонують здійснювати економічну та територіальну блокаду тимчасового окупованих територій, 10% - що треба відокремити ці землі від України, а 22% говорять про особливий статус для них, в той час 26% - не визначилися зі своєю позицією з цього питання. “Українцям треба домовитися між собою. З ким треба говорити 45, 5 млн людей? Ми розуміємо, що серед них є ті, життя яких війна змінила назавжди. Це рідні загиблих, поранені, родини зниклих безвісти, переселенці, ветерани, ті, хто залишився на тимчасово окупованих територіях. Тобто цей діалог з усією країною”, - наголосив він.

Міністр зазначив, що усім громадянам необхідна ясність щодо спільного розуміння майбутнього. Тут важливим елементом має стати комплекс юридичних норм та засобів, які покликані забезпечити перехід держави від стану конфлікту до миру. Для цього ж є сталий термін — правосуддя перехідного періоду.

Урядовець переконаний, що ясність буде тільки тоді, коли усі гілки влади працюватимуть скоординовано. “Моя відповідальність — забезпечити створення умов для спільного розуміння майбутнього. Частиною комплексу дій влади має бути подолання страху”, - зауважив Бородянський.

Він зазначив, що українці до лінії розмежування бояться імовірної амністії бойовиків, ігнорування принципу справедливості, можливості проросійських місцевих еліт впливати на долю України, збереження криміналізованої сірої зони, прийняття Донбасу на умовах країни-агресора. А люди за лінією розмежування бояться кримінального переслідування, зведення рахунків та помсти, нав'язування чужих культурних порядків, у тому числі мовних, ідеологічних, релігійних, дискримінації, бояться, жорстокої України, яка існує в їхній уяві.

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Бородянський зазначив, що ці страхи виникають через потужну російську пропаганду та маніпуляції, формування негативного іміджу України, наявність окремих маніпуляцій в інформаційному просторі України, а також невизначеність державної політики щодо жителів тимчасово окупованих територій України, питань постконфліктного врегулювання.

Бородянський закликав учасників форуму обговорити ці теми.