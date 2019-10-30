Законопроєкт про музеї на Донбасі та в Криму пройшов перше читання

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №2187 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо збереження культурних цінностей)".

Відповідне рішення підтримали 240 народних депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Пропонована законодавча ініціатива має на меті внесення необхідних змін до законів України «Про культуру», «Про музеї та музейну справу» в частині призначення керівників закладів культури, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

Цей законопроєкт передбачає їх призначення за спрощеною процедурою, а також передачу Україні культурних цінностей, які збереглися в цих закладах.

Проєктом закону пропонує, щоб Міністерство культури, молоді та спорту призначало керівників державних і комунальних закладів культури на тимчасово окупованих територіях Донбасу, Криму та Севастополя шляхом укладення з ними контракту на п’ять років або внесення змін до укладеного з ними контракту (якщо керівник очолює державний чи комунальний заклад на умовах сумісництва) після співбесіди.

Так, за результатами співбесіди, Міністерство матиме видати наказ про призначення керівника державного чи комунального закладу культури та підписання контракту. У разі його призначення на умовах сумісництва у наказі передбачається внесення змін до укладеного з ним контракту та встановлюється доплата у розмірі до 50% до посадового окладу (тарифної ставки).

Передбачається, що керівник державного чи комунального закладу культури може бути призначений керівником на умовах сумісництва в іншому державному чи комунальному закладі культури виключно відповідного функціонального спрямування.

Окрім того, пропонується, щоб на період тимчасової окупації Міністерство культури, молоді та спорту визначило з переліку музеїв, затвердженого урядом, головного зберігача музейних предметів і музейних колекцій, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України, шляхом прийняття рішення про передачу на постійне або тимчасове зберігання.

Як повідомляв Укрінформ, проєкту закону №2187 у ВР зареєструвала група народних депутатів на чолі з головою з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександром Ткаченком 30 вересня з ініціативи Міністерства культури, молоді та спорту України.

29 жовтня гуманітарний комітет рекомендував Раді ухвалити цей законопроєкт за основу.