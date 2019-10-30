Українцям нагадують, що вакцинація від дифтерії — безкоштовна

Вакцинація від дифтерії відбувається безкоштовно. Для проведення щеплення громадянам потрібно звернутися до лікаря, з яким вони уклали декларацію.

Про це у Facebook повідомляє Національна служба здоров`я України.

"До пакету послуг, які держава гарантує на первинному рівні, входить вакцинація згідно з Національним календарем профілактичних щеплень. Отже, кожен пацієнт, який подав декларацію про вибір лікаря, може безоплатно вакцинуватися, наприклад, від дифтерії, у комунальних закладах охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Також в НСЗУ наголосили, що пацієнти можуть зробити щеплення і у приватних клініках чи у лікарів-ФОП, які мають договір з НСЗУ.

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Як повідомляв Укрінфом, за даними Міністерства охорони здоров'я, на 1 жовтня 2019 року в Україні є 1,8 млн доз вакцини АКДП, 141 тис. доз АДП (не містить кашлюкового компоненту ) та 4,9 млн доз АДП-м. Цього достатньо, щоб забезпечити вакцинами всіх громадян, які потребують планового щеплення.