"Голос України" опублікував закон про матеріальну відповідальність військових

У парламентському виданні "Голос України" 30 жовтня опубліковано закон №160-IX "Про матеріальну відповідальність військовослужбовців та прирівняних до них осіб за шкоду, завдану державі", ухвалений 3 жовтня.

З текстом документа можна ознайомитися на сайті видання.

Дія закону поширюється на військовослужбовців під час виконання ними обов’язків військової служби, військовозобов’язаних та резервістів під час проходження ними зборів, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу, осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро України під час виконання ними службових обов’язків.

Відповідно до закону, притягнення особи до матеріальної відповідальності за завдану шкоду не звільняє її від дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності так само, як і переміщення її до іншого місця служби чи звільнення з посади або служби.

Особа може бути притягнута до матеріальної відповідальності протягом одного року з дня виявлення заподіяної шкоди.

Закон визначає обмежену, повну та підвищену матеріальну відповідальність військовослужбовців та деяких інших осіб за шкоду державі.

Так, завдана з необережності шкода передбачає обмежену матеріальну відповідальність у розмірі не більше п’яти прожиткових мінімумів (станом на 3 жовтня 2019 року це 9605 грн), установлених для працездатних осіб. За шкоду, що спричинила сплату військовою частиною штрафних санкцій, винна особа несе матеріальну відповідальність у розмірі завданої шкоди, але не більше п’ятнадцяти прожиткових мінімумів (28 815 грн).

Такий самий розмір обмеженої відповідальності передбачений і для командирів (начальників), дії яких порушили порядок обліку, зберігання, використання майна, або які не вжили заходів щодо запобігання його розкраданню, знищенню чи псуванню, чи задля притягнення винних осіб до відповідальності.

Розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, визначається на день видання наказу про притягнення особи до обмеженої матеріальної відповідальності.

Повну матеріальну відповідальність особи нестимуть у разі виявлення нестачі, розкрадання, умисного знищення, пошкодження чи іншого незаконного використання майна, в тому числі переданого під звіт для зберігання, перевезення, використання або для іншої мети, здійснення надлишкових виплат грошових коштів чи вчинення інших умисних протиправних дій; виявлення факту приписки в нарядах чи інших документах фактично невиконаних робіт, викривлення звітних даних або обману держави в інший спосіб; завдання шкоди у стані сп’яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманюючих речовин; вчинення діянь із ознаками кримінального правопорушення.

Це ж стосується й випадків, коли особою надано письмове зобов’язання про взяття на себе повної матеріальної відповідальності за забезпечення цілісності майна та інших цінностей, переданих їй для зберігання або для інших цілей.

Посадові (службові) особи, винні в незаконному звільненні зі служби чи переміщенні військовослужбовця, поліцейського, особи рядового та начальницького складу за шкоду, завдану у зв’язку з виплатами такій особі матеріального і грошового забезпечення за час вимушеного прогулу або різниці за час проходження служби на нижчеоплачуваній посаді, несуть повну матеріальну відповідальність у судовому порядку.

Водночас закон визначає, що за шкоду, завдану розкраданням або втратою озброєння, зброї та боєприпасів до неї, особа несе підвищену матеріальну відповідальність у кратному співвідношенні до вартості такого майна, але не більше десятикратноного розміру. При цьому перелік військового та іншого майна, нестача або розкрадання якого відшкодовується винними особами у кратному співвідношенні до його вартості, визначатиме уряд.

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Закон набуває чинності наступного дня після його опублікування в "Голосі України".

Як повідомляв Укрінформ, 3 жовтня Верховна Рада ухвалила закон "Про матеріальну відповідальність військовослужбовців та прирівняних до них осіб за шкоду, заподіяну державі" (законопроєкт №1225, у першому читані він називався "Про матеріальну відповідальність військовослужбовців та деяких інших осіб").

У першому читанні Верховна Рада ухвалила законопроєкт №1225 20 вересня.

Фото: ООС