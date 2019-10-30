АРМА підозрює “внутрішню диверсію” - зникли документи на арештоване майно

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) заявляє про зникнення у відомстві десятків розпорядчих документів щодо арештованого майна.

Про це повідомляється на сайті АРМА.

“28 жовтня стало відомо, що кілька десятків розпорядчих документів (наказів та інших документів) АРМА не знаходяться за місцем їх зберігання в АРМА. Ці документи стосуються управління арештованим майном”, - наголошується в повідомленні.

Зазначається, що за вказаними фактами 29 жовтня було розпочато дисциплінарні провадження із відстороненням від виконання службових обов’язків деяких працівників АРМА; стартувало службове розслідування. За результатами дисциплінарних проваджень та службового розслідування у Агентстві складуть відповідні висновки. У разі підтвердження втрати документів ці висновки будуть надані до правоохоронних органів для прийняття рішень в межах їхньої компетенції, заявили у відомстві.

Водночас в АРМА не виключають, що це внутрішня диверсія з метою створення перешкод у їхній діяльності та дискредитації перед органами контролю та аудиту.

“До 08 листопада цього року аудиторська компанія проводить зовнішній аудит діяльності АРМА. Також в листопаді цього року заплановане оцінювання результатів діяльності керівника АРМА... Найближчим часом розпочнеться перевірка АРМА Рахунковою палатою. Ці обставини можуть свідчити про умисний характер дій певних осіб, приховування зазначених документів, з метою створення штучних перешкод діяльності АРМА та дискредитації останнього перед органами контролю та аудиту”, - наголошується в повідомленні.

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Як повідомлялося, АРМА є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що займається розшуком активів, отриманих злочинним шляхом, а також управлінням активами, які арештовані у кримінальних провадженнях.