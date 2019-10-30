Лікування гострого інсульту стане пріоритетом у Програмі медичних гарантій - МОЗ
Про це повідомляє МОЗ.
"У 2020 році згідно із Законом “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” на всіх рівнях медичної допомоги почне працювати Програма медичних гарантій. У неї входять шість видів медичної допомоги: первинна, спеціалізована, госпітальна, екстрена, паліативна та реабілітація. Лікування інсульту визначено пріоритетом, і тому система стаціонарної інсультної допомоги в Україні потребує серйозного реформування та вдосконалення", - йдеться у повідомленні.
У рамках Програми медичних гарантій наступного року лікування гострого мозкового інсульту оплачуватиметься за підвищеним тарифом - за умови, якщо заклад відповідатиме вимогам Національної служби здоров’я.
У закладі обов'язково має бути обладнання для нейровізуалізації (КТ або МРТ), можливість для проведення тромболізису, а також відповідні медичні фахівці. НСЗУ покриє коштами підтвердження діагнозу, лікування та реабілітацію у гострому стані. Для пацієнта послуги будуть повністю безоплатними.
Зазначається, що інсульт посідає друге місце у переліку головних причин смерті та є провідною причиною інвалідності в Україні. Щороку в країні стається близько 150 тисяч інсультів, понад 100 тисяч людей помирають від інсульту та інших порушень кровотоку в мозку. Більшість людей, які вижили після інсульту, протягом усього життя страждають від його фізичних, когнітивних, психічних та соціально-економічних наслідків, що зумовлює величезний тягар цієї хвороби для сімей, громад та держави.