Лікування гострого інсульту стане пріоритетом у Програмі медичних гарантій - МОЗ

У 2020 році ліікування гострого мозкового інсульту стане пріоритетом у Програмі медичних гарантій, тому медзаклади вторинного рівня в процесі автономізації мають удосконалити свою систему інсультної допомоги.

Про це повідомляє МОЗ.

"У 2020 році згідно із Законом “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” на всіх рівнях медичної допомоги почне працювати Програма медичних гарантій. У неї входять шість видів медичної допомоги: первинна, спеціалізована, госпітальна, екстрена, паліативна та реабілітація. Лікування інсульту визначено пріоритетом, і тому система стаціонарної інсультної допомоги в Україні потребує серйозного реформування та вдосконалення", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: У Києві від сьогодні починається тиждень профілактики інсультів

У рамках Програми медичних гарантій наступного року лікування гострого мозкового інсульту оплачуватиметься за підвищеним тарифом - за умови, якщо заклад відповідатиме вимогам Національної служби здоров’я.

У закладі обов'язково має бути обладнання для нейровізуалізації (КТ або МРТ), можливість для проведення тромболізису, а також відповідні медичні фахівці. НСЗУ покриє коштами підтвердження діагнозу, лікування та реабілітацію у гострому стані. Для пацієнта послуги будуть повністю безоплатними.

Читайте також: Владу просять звернути увагу на проблеми лікування інсультів

Зазначається, що інсульт посідає друге місце у переліку головних причин смерті та є провідною причиною інвалідності в Україні. Щороку в країні стається близько 150 тисяч інсультів, понад 100 тисяч людей помирають від інсульту та інших порушень кровотоку в мозку. Більшість людей, які вижили після інсульту, протягом усього життя страждають від його фізичних, когнітивних, психічних та соціально-економічних наслідків, що зумовлює величезний тягар цієї хвороби для сімей, громад та держави.