Суддя ОАСК Огурцов зняв свою кандидатуру для участі в конкурсі до складу КСУ

Суддя окружного адміністративного суду міста Києва Олексій Огурцов заявив про зняття своєї кандидатури для участі в конкурсі для обрання до складу Конституційного Суду України.

Про це він оголосив під час XVII позачергового з’їзду суддів України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“За час, який пройшов з того моменту, коли подавали документи, і до сьогодні у мене деякі плани змінилися. На мій погляд, ці плани мені більш цікаві, більш ефективні для мене. І тому я прийняв таке виважене, обмірковане рішення про зняття своєї кандидатури для участі в конкурсі на зайняття посади судді Конституційного Суду України. Скажемо так: на все свій час”, - зазначив Огурцов.

Він також подякував усім, хто підтримував його кандидатуру.

Як повідомлялося, на початку серпня рада суддів України встановила відповідність 33 кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України.

Згодом Рада суддів України за результатом співбесід рекомендувала XVII позачерговому з’їзду суддів України 16 із 33 кандидатів на посади суддів Конституційного суду України, а саме: Костянтина Бабенка - суддю Київського апеляційного адміністративного суду, Вадима Беляневича - адвоката, Ростислав Гєрцика - суддю Донецького апеляційного суду, Оксану Грищук - професора кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету ім. Івана Франка, Наталію Денисенко - головного консультанта науково-аналітичного відділу КСУ, Оксану Епель - суддю Шостого апеляційного адміністративного суду, Єлизавету Євграфову - суддю ВССУ, Олександра Коровайка - голову Херсонського апеляційного суду, Миколу Короткевича - суддю Верховного Суду України, Олексія Огурцова - суддю Окружного адміністративного суду міста Києва, Олександра Прокопенка - суддю Верховного Суду, Олену Ситнік - суддю Верховного Суду, Тагієва Садіг Рза огли - суддю Апеляційного суду Чернігівської області у відставці, Петра Філюка - голову Волинського апеляційного суду, Юрія Цвіркуна — суддю Вищого адміністративного суду України та Галину Юровську- суддю ВССУ у відставці.

Як повідомлялося, у Києві проходить XVII позачерговий з’їзд суддів України, який триватиме 29-30 жовтня 2019 року.

Делегати з’їзду розглянуть питання про обрання трьох суддів Конституційного суду України, двох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а також заслухають інформацію органів суддівського самоврядування про їхню діяльність.