Суддя ОАСК Огурцов зняв свою кандидатуру для участі в конкурсі до складу КСУ

Суддя ОАСК Огурцов зняв свою кандидатуру для участі в конкурсі до складу КСУ

Укрінформ
Суддя окружного адміністративного суду міста Києва Олексій Огурцов заявив про зняття своєї кандидатури для участі в конкурсі для обрання до складу Конституційного Суду України.

Про це він оголосив під час XVII позачергового з’їзду суддів України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“За час, який пройшов з того моменту, коли подавали документи, і до сьогодні у мене деякі плани змінилися. На мій погляд, ці плани мені більш цікаві, більш ефективні для мене. І тому я прийняв таке виважене, обмірковане рішення про зняття своєї кандидатури для участі в конкурсі на зайняття посади судді Конституційного Суду України. Скажемо так: на все свій час”, - зазначив Огурцов.

Він також подякував усім, хто підтримував його кандидатуру.

Як повідомлялося, на початку серпня рада суддів України встановила відповідність 33 кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України.

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Згодом Рада суддів України за результатом співбесід рекомендувала XVII позачерговому з’їзду суддів України 16 із 33 кандидатів на посади суддів Конституційного суду України, а саме: Костянтина Бабенка - суддю Київського апеляційного адміністративного суду, Вадима Беляневича - адвоката, Ростислав Гєрцика - суддю Донецького апеляційного суду, Оксану Грищук - професора кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету ім. Івана Франка, Наталію Денисенко - головного консультанта науково-аналітичного відділу КСУ, Оксану Епель - суддю Шостого апеляційного адміністративного суду, Єлизавету Євграфову - суддю ВССУ, Олександра Коровайка - голову Херсонського апеляційного суду, Миколу Короткевича - суддю Верховного Суду України, Олексія Огурцова - суддю Окружного адміністративного суду міста Києва, Олександра Прокопенка - суддю Верховного Суду, Олену Ситнік - суддю Верховного Суду, Тагієва Садіг Рза огли - суддю Апеляційного суду Чернігівської області у відставці, Петра Філюка - голову Волинського апеляційного суду, Юрія Цвіркуна — суддю Вищого адміністративного суду України та Галину Юровську- суддю ВССУ у відставці.

Як повідомлялося, у Києві проходить XVII позачерговий з’їзд суддів України, який триватиме 29-30 жовтня 2019 року.

Делегати з’їзду розглянуть питання про обрання трьох суддів Конституційного суду України, двох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а також заслухають інформацію органів суддівського самоврядування про їхню діяльність.

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