Виплати особам з інвалідністю з дитинства можуть збільшити вдвічі

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до статті 3 закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" щодо підвищення особам з інвалідністю з дитинства надбавки на догляд".

Законопроєкт №2031 підтримали 324 народні депутати за мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Законопроєкт передбачає підвищити надбавку на догляд: особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи А I групи з 75% до 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи Б I групи - з 50% до 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Одиноким особам з інвалідністю з дитинства II і III груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду, пропонується підвищити надбавки з 15 до 75 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.