Зеленського просять скликати РНБО через ситуацію з дифтерією

Політична партія "Голос" звертається до Президента Володимира Зеленського з вимогою скликати засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО) і обговорити ситуацію із захворюванням на дифтерію.

Про це заявила народний депутат від фракції «Голос» Ольга Стефанишина, повідомляє сайт цієї політичної сили.

«Питання імунізації — це питання національної безпеки. В Україні люди не повинні хворіти і помирати від тих захворювань, яких можна уникнути завдяки щепленням. Натомість від дифтерії сьогодні досі не вакциновані 40% дітей, і майже 50% дорослих торік не зробили необхідну ревакцинацію. Країна потребує масштабної інформаційної кампанії, щоб переконати майже половину населення, яке зараз не вакциноване, зробити щеплення і захистити своє життя та життя наших дітей», — наголосила вона.

За словами Стефанишиної, ситуація з інфекційними захворюваннями в Україні набуває загрозливих обертів. Так, з початку року зареєстровано 20 випадків дифтерії, з яких 18 — лише за жовтень. 18 випадків за місяць — це дуже багато, адже за весь 2018 рік було зафіксовано 10 випадків. Також не вщухає спалах кору, що забрав життя 41 людини, з яких 24 — діти. Крім того, в державі немає колективного імунітету від жодного вакцинокерованого захворювання.

Стефанишина зазначила, що для того, щоб Україна взяла під контроль вакцинокеровані захворювання, необхідно досягти рівня показників розвинених країн світу і забезпечити колективний імунітет від смертельно небезпечних хвороб: щепленими мають бути 95% громадян.

На думку депутатки, нинішні низькі показники імунізації серед населення мають дві головні причини: перебої з постачанням вакцин у попередні роки та потужні інформаційні кампанії проти вакцинації.

Стефанишина підкреслила, що лише в соцмережі Twitter 93% повідомлень про вакцинацію створюють і поширюють російські боти.

Партія «Голос» наполягає на терміновому скликанні засідання РНБО, де буде розроблено оперативний план дій із підвищення рівня імунізації населення та запобігання епідемії дифтерії в країні.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров'я готує нову настанову щодо дифтерії.

За даними МОЗ, зараз в Україні охоплення щепленням від дифтерії дітей до року становить 59%, дорослих - 52,3%.

Цього року в Україні було зафіксовано 10 випадків дифтерії, з них 8 - у жовтні. Зокрема, 5 хворих з діагнозом "дифтерія" зареєстровано у Закарпатській області, два випадки - у Києві та один випадок - у Тернопільській області. Ще 10 осіб в Закарпатській області є носіями інфекції.

У міністерстві наголосили, що станом на 1 жовтня 2019 року в Україні є 1,8 млн доз вакцини АКДП, 141 тисяч доз АДП (не містить кашлюкового компоненту) та 4,9 млн доз АДП-М. Цього достатньо, щоб забезпечити вакцинами всіх громадян, які потребують планового щеплення.

Дифтерія — це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. Інкубаційний період хвороби — 3-10 днів. Джерелом інфекції є хвора людина або носій Corynebacterium diphtheriae, яка виділяє токсин. Токсин блокує синтез білка в клітинах, в результаті чого виникають тяжкі функціональні та структурні зміни, інколи не сумісні з життям.