Разумков і кілька “слуг народу” зробили щеплення від дифтерії

28 жовтня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков і деякі народні депутати від фракції “Слуга Народу” на робочому місці отримали щеплення проти дифтерії.

Про це повідомляє “Слуга народу” у Facebook.

“Сьогодні Голова Верховної Ради Дмитро Разумков і деякі народні депутати від фракції “Слуга Народу” публічно вакцинувалися проти дифтерії прямо на робочому місці”, - йдеться у дописі.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня в Ужгороді зафіксували спалах дифтерії. У лікарню потрапили 15 студентів Ужгородського нацуніверситету, інфікованих дифтерією.

З п'ятниці, 25 жовтня, в Закарпатській області нових випадків дифтерії не зареєстровано. Ситуація стабілізувалася, інфекцію локалізовано. Про це 28 жовтня заявила Єлизавета Біров, в.о. директора департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА.

За чотири останні дні в Ужгороді вакцинувалося 3,5 тисячі людей, пункти щеплення працювали на вихідних.