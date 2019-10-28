Володимир Буковський: «Росія повинна пережити період розпаду»

Кращі цитати радянського і російського дисидента і правозахисника

Вчора у Великій Британії помер один з найвідоміших і, напевно, один з останніх радянських дисидентів, письменник і правозахисник Володимир Буковський.

Його можна назвати одним з найсміливіших людей Росії і найбільш послідовних опонентів спочатку радянської, а затим путінського режиму. Без нього так само неможливо уявити падіння СРСР, як і без Андрія Сахарова і Мустафи Джемілєва. Після 12 років таборів Захід обміняв його на чилійського комуніста.

Протягом останніх років він жив у Кембриджі. Мені розповідали, що до нього іноді навідувалися в гості студенти і докторанти університету. Слухали розповіді про табірне життя, радянську систему і йшли від нього зовсім приголомшені. У будь-якому разі, так вони описували свої враження від спілкування з Буковським автору цих рядків. У наше століття раціоналізму саме такі люди залишаються маяками етики.

Ми вирішили зібрати найвідоміші та найдотепніші цитати з інтерв'ю письменника Укрінформу (2014 рік) та іншим ЗМІ.

ПРО ВЗАЄМОДІЮ УКРАЇНИ І ЄВРОПИ З ОФІЦІЙНОЮ РОСІЄЮ

«Посилати - це велика наука, яку Захід ніколи не освоїв, коли мав справу з радянськими лідерами. А тут потрібно саме так. Бо КДБ – особлива порода тварин. Слова "ні" вони не розуміють, домовитися з ними неможливо, на компроміс самі не йдуть, а компроміс противника сприймають за слабкість. І якщо ти не послав КДБ, це означає, що ти сам собі зробив велику біду. Це означає, що вони будуть тиснути далі, поки не завербують. У КДБ є тільки дві іпостасі: або ти їхній ворог, або ти їхній агент. І між цими двома - більше нічого.»

"Тому Путіну треба подивитися в очі і сказати: "Путіне, йди ти от туди-то". І все. Я готовий до Петра Олексійовича (мався на увазі Порошенко – авт.) приїхати до Києва і навчити посилати.»

«У нас в Росії ставлення до релігії складне. Ще Достоєвський у "Щоденнику письменника" міркує: "Вот говорят, что русские – народ-богоносец. Правда, они люди религиозные. Они прежде, чем тебя топором зарубить обязательно перекрестятся". Це – діагноз Достоєвського, який пройшов каторгу. Він добре знає, про що говорить. Все, що вони взяли від православ'я – перехреститися перед тим, як зарубати тебе сокирою.»

«Ніякої війни православних з вами немає. Є війна виродків, дегенератів, які заплуталися у власних міфах. Вони навіть не розуміють, що з ними сталося, як скінчився Радянський Союз. Вони всього цього не розуміють. Вони повторюють міфи, що СРСР був великим і могутнім, але його підірвали ЦРУ, сіоністи, там всякі змови. Та нічого там не було! Він просто сам себе зжив. У мене повний набір документів, який я скопіював у 1992 році і який підтверджує, що вони просто збанкрутували. Що дуже властиво соціалізму. Як правильно помітила Маргарет Тетчер, соціалізм закінчується.»

ПРО МАЙБУТНЄ РОСІЇ

«Ще у грудні 2001 року під час виступу у Вашингтоні на одному нагородженні я сказав, що політика Путіна означатиме: назад в СРСР. Він же з чого почав? Повернув гімн і червоний прапор армії. Він послав всій країні сигнал: ми повертаємося в СРСР. Я передбачав і репресії, і цензуру. Це було після того, як Буш-молодший сказав, що заглянув в очі Путіну і побачив у нього душу. Я тоді ще публічно зауважив: не знаю, як це вдалося президенту США, адже я зустрічав багато офіцерів КДБ і душі у них ніколи не бачив. Це велике досягнення Буша, він побачив те, чого побачити нікому не вдавалося.»

«Росія повинна пережити період розпаду, фрагментації, у неї повинно виникнути регіональне самоврядування, яке Путін прикрив. Без цього ця величезна країна не житиме. Чи це буде завжди централізована диктатура, чи якась федерація, де все вирішується по-партнерськи за домовленостями, а не за наказом згори. Їм потрібно прожити цей період. І коли окремі суб'єкти федерації зможуть відбудувати своє самоврядування, тоді вони зможуть домовитися про конфедерацію. А поки цього не відбулося, буде вічна спокуса скотитися у жорстку ієрархічну вертикаль. Ця система демократії не терпить. Мільйони росіян живуть і в Англії, і в Америці, і цілком нормально уживаються з демократією. Річ не у ментальності, такі структура і традиції Росії. І те, й інше треба міняти. Процес фрагментації та федералізації займе досить багато часу.»

«У них (маються на увазі європейські країни – авт.) реакція на страх інша, ніж у нас. Їм страшно, і вони починають домовлятися. А я їм тільки-но пояснив, що домовлятися з ДБ не можна. Це помилка, це погіршення. Але не тільки Захід не розуміє, подивіться на Польщу! Туск більшу частину свого прем'єрства намагався покращити відносини з Росією. А я завжди казав журналістам: як можна покращити відносини з КДБ? Як? Покращити з ними відносини можна, лише ставши їхнім агентом. Навіть поляки не враховують попередній економічний досвід.

Усі чомусь думають, що Росія стала демократичною. Та ніколи вона нею не ставала! З якого дива? Навіть за Єльцина номенклатура нікуди не поділася. Скільки ми не старалися, ми не вмовили провести люстрацію. Ми не переконали його провести суд над радянською системою.

Німеччина відреклася від нацизму і отримала економічне диво. А у нас до 2000 року СС-івці і гестапівці прийшли до влади.»

ПРО ДИСИДЕНТСЬКИЙ РУХ

«Ми (малося на увазі – дисиденти – ред.) виникли не як політичний рух. Ми були рухом моральним. Нашим основним імпульсом було - не переробити Росію, а просто не бути учасником злочину. Не стати частиною режиму. Це був найпотужніший мотив.

А оскільки СРСР не терпів такого інакомислення, то почалася війна з нами. І якби вони сказали: добре, ось вам Костромська область і живіть, як хочете, навіть якщо не будете будувати комунізм - тоді ніякого руху і не було б. Ми би усі жили в Костромській губернії (сміється)."

"Вони що вирішили? Ми їх переробимо. А зараз хочуть українців переробити на росіян. Вони ж всі комуністи! Яке у них гасло? Ми не можемо чекати милості від природи, взяти їх - основне завдання. Вони вірили, що можуть взяти у природи все, і пустити ріки в зворотньому напрямку, і в пустелях сади зацвітуть. Напевно, у 19 столітті такі наміри були б романтизмом, але за радянських часів ці романтики стали похмурими вбивцями. Природу не треба переробляти, з нею треба жити, людей переробляти не треба – з ними треба бути партнерами."

"Вони ніколи не могли зрозуміти партнерських відносин. Не розуміють, що хороші і сильні партнери роблять тебе сильнішим. А от коли одна людина нагорі, а інші виконують її волю, то творчо живе лише одна людина у всій державі."

Лана Самохвалова, Київ