Хочу кардинально змінити підхід до комунікації державних органів.

Традиційне поняття «прес-служби» має припинити існувати. Формування «позитивного образу політика/органу», — повинно перестати бути метою. Основне завдання комунікаціі в цей історичний період — пояснити максимальній кількості людей — куди ми рухаємося, на що спрямовані наші реформи, навчитися заміряти проміжні результати, отримувати зворотний зв'язок, чути «клієнтів» (для кого робиться реформа), покращувати процеси.

«Залучати» — опис одним словом всієї стратегії комунікації. Залучати не для хайпа, а для отримання якісного зворотного зв'язку і створення команди «амбасадорів» проєкту. Транслювати шлях трансформації.

Зараз ми перебуваємо на етапі формування команди комунікації. Мої поради самому собі:

1. Відійти від поняття традиційної прес-служби, коли журналісти живуть своїм життям, сммщики своім, прес-секретарі своім. Трансформувати оргструктуру відділу комунікації, відштовхуватися від цілей.

2. Почати з чіткої стратегії. Конкретні KPI. Наприклад, кількість згадок проєкту «цифрова грамотність» має зрости до 6000 в день, при цьому тональність повинна бути «позитивна» на рівні не менше 70%. Зібрати зворотний зв'язок в розмірі 1000+ розгорнутих повідомлень на рахунок конкретного проєкту для подальшого аналізу.

3. Бути швидше. Більше лайва. Трансляції та влоги, змонтовані за 4 години, краще вичитаного тексту.

4. Брати людей в команду комунікації з відсутністю досвіду в політичній/державній сферах. Занадто довго пояснювати, що світ змінився.

5. У кожної появи в ЗМІ чітка мета: розуміти аудиторію, дати цінність, закликати до дії, а не розповідати про «успішний успіх».

6. Кожен пост, відео, вихід в ЗМІ — думати про користь для тих, хто читає.

Якщо вам резонує моє бачення, ви фахівець комунікації/маркетингу/PR /створюєте відеоконтент — приєднуйтесь до команди (відправляйте cv з інформацією про себе — pro@thedigital.gov.ua).

Якщо знаєте таких людей, будь ласка, відзначте їх у коментарях.

Михайло Федоров, Fb