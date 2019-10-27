У Донецьку невідомі підірвали вежу мобільного зв'язку та висунули ультиматум "ДНР"

В інтернеті з'явилося відео підриву вежі мобільного оператора "Фенікс", який діє в окупованому Донецьку.

Про це повідомляє "Громадське",

Зазначається, що автор відео, який зафіксував момент вибуху, продемонстрував перед камерою аркуш паперу з ультиматумом.

У листі йдеться про те, що метою підриву є привернення уваги жителів непідконтрольних територій до проблеми катувань у незаконних в'язницях бойовиків угруповання "ДНР".

"Народ Донбасу має вийти на акцію протесту проти тортур або фашистська республіка залишиться без зв'язку", - підкреслюється в повідомленні.

Автори відео не назвалися і не показали облич на камеру.

Базову станцію мобільного оператора "Фенікс", який нелегально працює в "ДНР", підірвали в окупованому Донецьку вранці 27 жовтня.