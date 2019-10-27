Національні музичні колективи переведуть на проєктне фінансування — Бородянський

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський анонсував поступовий перехід на проєктне фінансування національних музичних колективів.

Про це він зазначив в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

“Наше завдання – зробити так, щоб обсяг культурних послуг, які споживає громадянин України, і якість цих наданих послуг збільшувалися. «Послуги» – погане слово. Тому я замінив би слово «послуги» на контент. Тобто якість і кількість культурного контенту повинні збільшуватися. І всі наші зусилля будуть скеровані на це. Чи призведе це до зміни форм фінансування? Так. Я думаю, що ми поступово будемо переходити на формати проєктного фінансування, як це зараз робить Український культурний фонд”, - сказав він.

При цьому міністр зауважив, що перехід на проєктне фінансування відбудеться не відразу.

“Тому що ми хочемо зберегти те надбання, ту спадщину, які в нас є, але ми хочемо їх покращувати, і щоб це покращення було зашите всередину тієї системи, яку ми будемо будувати”, - зазначив Бородянський.