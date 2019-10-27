Рік тому брендинг UkraineNOW отримав заслужене визнання

Рівно рік тому на офіційній церемонії премії Red Dot у Берліні брендинг UkraineNOW було відзначено нагородою

Це був WOW UA день - слово «Україна», здається, не сходило зі сцени Konzerthaus Berlin. 15 нагород Red Dot для наших талановитих креативщиків, українська Banda - «Агенція року», прониклива промова Rostyslav Ogryzko про визначні зміни, боротьбу з російською агресією, європейський поступ та розкриття креативного потенціалу країни, а ще українське караоке, що проти ночі наповнило E-Werk, а згодом слова «Червоної рути» розлилися центром столиці Німеччини...

День, коли брендинг отримав заслужене визнання, а можливо, визнання було надано відданій роботі й надзвичайній вірі та бажанню групи людей зробити щось добре, важливе, визначне.

UkraineNOW продовжує своє поширення й життя, вже більше року залишаючись символом виявленої довіри урядовців-креативщиків. Маємо вести далі цей успішний досвід!

Pavel Vrzhesch, Yaroslav Serdyuk, Egor Petrov, Dmitry Adabir, Алина Мегидь, Banda дякую ♥️♥️♥️

#UkraineNOW

Роксолана Стадник

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