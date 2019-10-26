Бородянський - про стратегію кіно: Давайте побудуємо в Україні Голлівуд

Міністерство культури, молоді та спорту України добудує та оновить національну стратегію українського кінематографа.

Про це очільник міністерства Володимир Бородянський заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Якщо ми мріємо про Голлівуд, то давайте його крок за кроком будувати. Не можливо жити в Україні і очікувати, що будеш отримувати кошти на підтримку своїх проєктів, як у Голлівуді. Немає таких країн, як США, по міцності і спроможності продукувати такі фільми в якості і масштабах. Кожна країна вибудовує свою національну стратегію. Наше завдання - мати таку національну стратегію, фундамент цієї стратегії вже зроблений попереднім керівництвом Держкіно. Нам треба її перебудувати, добудувати, оновити", - сказав Бородянський.

Він додав, що наразі Україна витрачає на сферу кінематографа близько одного мільярда гривень на рік, водночас він вважає, що багато цих коштів витрачено неефективно.

"Українське кіно почало зніматись, але мені здається, що ефективність не досить потужна для обставин, в яких це робили. Багато грошей витрачено неефективно і країна, яка воює, не може собі дозволити так витрачати їх", - зауважив Бородянський.