Бородянський - про стратегію кіно: Давайте побудуємо в Україні Голлівуд

Бородянський - про стратегію кіно: Давайте побудуємо в Україні Голлівуд

Укрінформ
Міністерство культури, молоді та спорту України добудує та оновить національну стратегію українського кінематографа.

Про це очільник міністерства Володимир Бородянський заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Якщо ми мріємо про Голлівуд, то давайте його крок за кроком будувати. Не можливо жити в Україні і очікувати, що будеш отримувати кошти на підтримку своїх проєктів, як у Голлівуді. Немає таких країн, як США, по міцності і спроможності продукувати такі фільми в якості і масштабах. Кожна країна вибудовує свою національну стратегію. Наше завдання - мати таку національну стратегію, фундамент цієї стратегії вже зроблений попереднім керівництвом Держкіно. Нам треба її перебудувати, добудувати, оновити", - сказав Бородянський.

Він додав, що наразі Україна витрачає на сферу кінематографа близько одного мільярда гривень на рік, водночас він вважає, що багато цих коштів витрачено неефективно.

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"Українське кіно почало зніматись, але мені здається, що ефективність не досить потужна для обставин, в яких це робили. Багато грошей витрачено неефективно і країна, яка воює, не може собі дозволити так витрачати їх", - зауважив Бородянський.

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