Трьом посадовцям АТ «Банк Богуслав» оголосили підозри

Прокуратура повідомлила про підозру трьом посадовцям ПАТ «Банк Богуслав» та головному економісту НБУ оголошено підозри у нанесенні збитків у сумі понад 21,6 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

«За процесуального керівництва прокуратури міста Києва слідчими СУ ГУ НП в м. Києві за матеріалами ГУ СБУ у м. Києві та Київській області повідомлено про підозру трьом посадовцям ПАТ «Банк Богуслав» та головному економісту НБУ, діями яких ПАТ «Банк Богуслав» завдано збитків в особливо великих розмірах», - йдеться у повідомленні.

Як установлено в ході слідства, між ПАТ «Банк Богуслав» та «підконтрольною» його посадовцям комерційною структурою був укладений кредитний договір на суму понад 21,6 млн гривень, а в забезпечення виконання зобов’язань передано неіснуюче заставне майно у вигляді високошвидкісного екструдера (промислове обладнання).

При цьому заступник голови правління ПАТ «Банк Богуслав», вступивши у змову з заступником начальника Управління корпоративного бізнесу ДОП РБ «Банк Богуслав», начальником служби безпеки та службовими особами комерційної структури, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи коштами банку на суму 21,6 млн грн шляхом їх перерахування на рахунки підконтрольного підприємства та подальшого обготівкування через підприємства з ознаками фіктивності.

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Зазначається, що внаслідок неповернення кредитних коштів комерційною структурою та відсутністю заставного майна, що забезпечувало б їх повернення, банку було завдано збитків на суму понад 21,6 млн гривень.

За результатами досудового розслідування 24 жовтня 2019 року заступнику голови правління ПАТ «Банк Богуслав», заступнику начальника Управління та начальнику служби безпеки вказаного банку повідомлено про підозру за ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Крім того, повідомлено про підозру головному економісту відділу перевірок кредитними ризиками Національного банку України, який підписав акт перевірки майна, що мало бути передано у забезпечення вказаного кредиту, незважаючи на його відсутність. Дії працівника Нацбанку України кваліфіковано за ч.2 ст.366 КК України.