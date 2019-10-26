Україна в рейтингах багатства: на папері – одне, а насправді інше

За підрахунками швейцарських аналітиків Україна досить небідна держава, чого не скажеш про її громадян. Але чи варто тому довіряти?

Так вже повелося останнім часом, що ледве не кожен новий світовий рейтинг, де фігурує Україна – чи то про багатство, чи то про ефективність – вкотре не радує. Зате для ворожих ЗМІ (як зовнішніх, так і внутрішніх) – найліпшою сировиною для їхньої пропагандистської "лапші". Не обійшлося і цього разу. Опублікована на днях доповідь Науково-дослідного інституту швейцарської фінансової групи Credit Suisse "Звіт про глобальне багатство" (Global Wealth Report, аналогічне дослідження також випускає міжнародна консалтингова фірма Capgemini. – Авт.) спричинила появу купи "зрадофільських" заголовків, з загальним підтекстом "ой, бідні ми, бідні", «у 18 разів бідніші за європейців» тощо. Хоча, як придивитися, нічого катастрофічного не відчувається – "мерседесів" на вулицях, нерухомості у містах та передмістях, айфонів в руках перехожих менше не стає. Ну, полюбляють, світові фінансисти інколи похизуватися своїми аналітичними здібностями – то й на здоров'я! Україна за сукупним багатством, на їхню думку, це щось середнє між Аргентиною і Марокко, а за "усереднено-персональним" – між Нікарагуа і Лаосом. Місцевим обивателям від того ні холодно не жарко – чимало з них звично купують айфони, автівки, квартири, путівки, долари, ні в чому собі не відмовляючи, багато хто до того підтягується. А ви собі, панове дослідники, вправляйтеся в спостереженнях.

Усі люблять рахувати гроші. Особливо чужі

Як стверджується супровідною анотацією "Звіту про глобальне багатство" групи Credit Suisse (заснована в 1856 році зі штаб-квартирою в Цюріху), десятирічне видання звіту є "найповнішим та найсучаснішим джерелом інформації про багатство домогосподарств у світі, світовим стандартом моніторингу його динаміки та характеру і ступеню нерівності".

При цьому методику дослідження його автори не афішують, тому не зрозуміло, що вони вкладають в поняття "добробуту" і як його вираховують. Ще й офіційно наголошують (дослівно): "Інформація та аналіз, що містяться в Звіті, були зібрані або надходили з джерел, які вважаються надійними, але Credit Suisse не має точних уявлень щодо їх повноти і тому не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені використанням цього Звіту у прийнятті інвестиційних рішень". Одним словом, ми тут щось намалювали, а ви вирішуйте, ризикувати грошима, інвестуючи в "картинки", чи ні.

Отже, якщо вірити Звіту, сукупний добробут населення світу за рік з липня 2018-го по липень 2019 року збільшився на 2,6% і досяг $360,6 трлн. З них 19% ($68,1) трлн володіє "клуб", куди входять 18 світових мільярдерів (поіменно не називаються, але швидше за все це найбагатші люди з ТОП-20 списку Forbs. – Авт.). А загалом 10% населення планети володіють 82% світового багатства – і така концентрація капіталів є, на думку аналітиків, надзвичайно "вибухонебезпечною".

Через те, що темпи росту добробуту випереджали темпи росту чисельності населення, показник "на одну дорослу душу" виріс на 1,2%, сягнувши рекордної за десятиліття позначки – майже $71 тис. Найбагатші громадяни планети, за даними Звіту, проживають (ну, звісно!) в Швейцарії. В країні-"банківському сховищі" статки дорослої людини в середньому становлять $565 тис. На другому місці Гонконг з показником $489 тис на душу, і лише третє місце займають США з показником $432 тис.

Кількість людей, що володіють $1 млн і більше, зросла на 1,1 млн осіб. Більше половини нових мільйонерів – 675 тисяч осіб, з'явилися в США, Японія і Китай внесли у світову "скарбничку" понад 150 тисяч мільйонерів.

Найбільше багатіїв «втратили» в Австралії (їх стало менше на 124 тисячі осіб – до 1,3 млн) і в Туреччині (на 24 тисячі осіб – до 118 тис.).

Україна – життя між бідністю і багатством

Звісно, допитливому читачу буде цікаво, як оцінили швейцарські фінансисти багатство України та її громадян. Тож приводимо дані з їхнього рейтингу добробуту.

За сукупним багатством Україна посідає 58 місце із 138 країн світу (попереду Аргентина, позаду Марокко) – його розмір, на думку спостерігачів, складає (ще раз наголошуємо, в Звіті не пояснюються ні суть, ні складові "багатства". – Авт.) $308 млрд. Для порівняння, це майже втричі більше ніж офіційний ВВП України ($131 млрд). Логічно припустити, що аналітики рахують вартість усіх можливих активів, якими на конкретний момент часу володіють громадяни тієї чи іншої країни, привівши до еквіваленту "у.о".

В Україні дослідники нарахували 21 тисячу 306 мільйонерів. Ця кількість забезпечила нашій країні 56 місце в рейтингу (попереду Казахстан, позаду Угорщина і знову Аргентина). Цікаво, що вітчизняна офіційна статистика за 2018 рік зафіксувала лише 4817 мільйонерів. Між тим, швейцарці прогнозують за 5 років збільшення в Україні кількості мільйонерів до 31 тисячі осіб. Тобто, для майбутніх багатіїв, образно кажучи, найближчим часом з'явиться аж 10 тисяч "вакансій"...

А ось за показником "багатства" на дорослу душу населення, Україна значно відстає – аж на 109 місці з показником $8792 (попереду Нікарагуа, позаду Лаос). І знову бачимо суттєву різницю між загальноприйнятим у світовій макроекономіці показником "ВВП/душу населення" – він в Україні, нагадаємо, складає $3110.

Отже, коротке резюме. Як бачимо, за двома показниками із трьох ми країна досить багата – знаходимося в першій половині списку. А от "подушовий" показник геть псує загальну картину, відкидаючи нас у другу половину списку. Але, цьому є пояснення: Україна – густо населена. Тобто, у формулі розрахунку "подушового" співвідношення маємо великий знаменник, який і дає низький показник.

При цьому не забуваймо, що рівень тіньової економіки в Україні все ще досить високий – близько 30%. А велика частина прибутків вітчизняного бізнесу "осідає" в офшорних зонах і успішно "обліковується" в тамтешній офіційній статистиці. Так, за даними Мінфіну, в десятку країн-лідерів за прямими інвестиціями у акціонерний капітал України з 2013 року стабільно потрапляють Кіпр, Велика Британія, Віргінські острови та Швейцарія. Не виключено, що під виглядом "іноземних інвестицій" надходять гроші вітчизняних фінансово-промислових груп, що повертаються в Україну після трансфертних схем. Загалом, за висновками вітчизняних аналітиків, в офшорах на сьогодні осідає кожна четверта гривня із української валютної виручки. І сукупно з 2015 року в податкових "гаванях" пришвартованими залишаються близько $42 млрд. То як тоді рахувати «загальноукраїнський добробут»?

Йдемо далі, ні на кого не оглядаючись

Олексій Кущ

Коментуючи дані минулорічного звіту Credit Suisse, економіст Олексій Кущ не приховував скепсису. Він зауважив таке: "Швейцарські аналітики не розкривають свою методику оцінки. Але по секрету можу повідомити: в будь-яких розрахунках є так звані внутрішньодержавні коефіцієнти, які показують, наскільки багатство тієї чи іншої країни може бути "активоване" в реалі. Простими словами, мова йде про ліквідність економіки. Згадаймо, якими ми українці були "крутими" в 2007 році – ціни на нерухомість майже як в кращих столицях світу! Постійне зростання доходів, стабільний курс і помірна інфляція. Що від цього залишилося в 2009-му? Або повернемося в 2014-2015 роки. Скільки у людей було депозитів в банках, в тому числі і у вигляді валютних вкладів, нібито абсолютно надійних? І скільки цих грошей тоді згоріло?".

Для думаючої частини українців, кожен новий рейтинг, в якому фігурує Україна (за винятком хіба що інноваційного потенціалу та людського капіталу), каже експерт, це як серпом по чуприні. Та сприйняття висновків аналітиків, що підраховують багатство, добробут чи майнові статки країн і континентів за лише їм відомою методикою, на думку Олексія Куща, має бути досить критичним. І зовсім не варто голосити через те, що якась там не дуже "заслужена", на наш погляд, країна нас у чомусь там обігнала. Прикро? Так. Хотілося б жити по-іншому, в більш багатій країні з міцною і надійною економікою. На жаль, за наявних сьогодні соціально-економічних та геополітичних умов це неможливо. Країна й досі живе, як у тому анекдоті: "українці будуть жити краще (список українців додається)".

Марина Нечипоренко, Київ