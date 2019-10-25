Аваков: "Азов" дискредитують, бо добре воює

Спроба дискредитації спецпідрозділу Нацгвардії полку “Азов” є свідченням якості його боротьби за незалежність та територіальну цілісність України.

Про це зазначив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час зустрічі з головою місії США пані Крістіною Квін, коментуючи офіційну позицію України щодо інформаційної кампанії з дискредитації підрозділу «Азов», інформує пресслужба відомства.

За його словами, підрозділ спеціального призначення «Азов» військової частини 3057 Східного оперативно-територіального об’єднання НГУ є законним регулярним підрозділом Національної гвардії України. Особовий склад підрозділу зразково виконує службово-бойові завдання із захисту Батьківщини.

“Ганебна інформаційна кампанія про начебто розповсюдження нацистської ідеології серед особового складу окремого загону спеціального призначення «Азов» військової частини 3057 Східного оперативно-територіального об’єднання НГУ є навмисним намаганням дискредитувати підрозділ «Азов» та Національну гвардію України, перш за все, у свідомості міжнародних партнерів України, спровокувати кризу у відношеннях з нашими союзниками, послабити позицію нашої держави у світі”, - сказав Аваков.

Міністр зазначив, що бойова ефективність спецпідрозділу «Азов» у захисті держави від військової агресії є справжньою причиною намагання зупинити його гібридним методом.

Аваков висловив сподівання, що чесна і відкрита позиція України буде врахована партнерами та соратниками по боротьбі щодо захисту демократії.