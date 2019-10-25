Наглядова рада НСТУ нагородила за розбудову суспільного мовлення Давіда Стуліка

Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України присудила відзнаку за внесок у розбудову суспільного мовлення Давіду Стуліку, який нещодавно завершив багаторічну каденцію пресаташе представництва ЄС в Україні

Про це повідомляє «Детектор медіа» з посиланням на секретаря Наглядової ради НСТУ Вадима Міського.

«Давід Стулік зробив неймовірний внесок у створення і розбудову Суспільного. Він справжній друг мовника, завжди захищав від тиску», – сказав Вадим Міський.

Зазначається, що таке рішення Наглядова рада ухвалила одноголосно на засіданні 23 жовтня.

Першу таку відзнаку було присуджено Мортену Енбергу – ексголові Офісу Ради Європи, який улітку завершив свою каденцію в Україні.

Раніше Наглядова рада на підставі п. 1 ч. 2 ст. 52 Закону «Про акціонерні товариства» затвердила Положення про відзнаку Наглядової ради ПАТ «НСТУ» за внесок у розбудову суспільного телебачення і радіомовлення.