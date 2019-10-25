Наглядова рада НСТУ нагородила за розбудову суспільного мовлення Давіда Стуліка

Наглядова рада НСТУ нагородила за розбудову суспільного мовлення Давіда Стуліка

Укрінформ
Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України присудила відзнаку за внесок у розбудову суспільного мовлення Давіду Стуліку, який нещодавно завершив багаторічну каденцію пресаташе представництва ЄС в Україні

Про це повідомляє «Детектор медіа» з посиланням на секретаря Наглядової ради НСТУ Вадима Міського.

«Давід Стулік зробив неймовірний внесок у створення і розбудову Суспільного. Він справжній друг мовника, завжди захищав від тиску», – сказав Вадим Міський.

Зазначається, що таке рішення Наглядова рада ухвалила одноголосно на засіданні 23 жовтня.

Першу таку відзнаку було присуджено Мортену Енбергу – ексголові Офісу Ради Європи, який улітку завершив свою каденцію в Україні.

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Раніше Наглядова рада на підставі п. 1 ч. 2 ст. 52 Закону «Про акціонерні товариства» затвердила Положення про відзнаку Наглядової ради ПАТ «НСТУ» за внесок у розбудову суспільного телебачення і радіомовлення.

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