Рівень довіри до СБУ вперше з 2013 року перевищив рівень недовіри

Вперше з 2013 року соціологи зафіксували рівень довіри населення до Служби безпеки України вищий за рівень недовіри.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 19-22 жовтня.

Так відповідно до останніх даних СБУ цілком довіряють, або швидше довіряють 38% респондентів, а швидше не довіряють і цілком не довіряють 35%.

У травні (вересні) 2018 року рівень довіри до СБУ складав 27%, тоді як про недовіру заявляли 56% (54%) респондентів. Найвищий рівень недовіри до спецслужби соціологічна група “Рейтинг” зафіксувала 2016 року — 75%. Про довіру тоді заявляли 17% опитаних.

Протягом 19-22 жовтня було опитано 2 500 респондентів віком від 18 років і старше методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Похибка репрезентативності дослідження - не більше 2%.