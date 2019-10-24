Епіфаній відслужив панахиду біля Меморіалу жертв Голодомору у Вашингтоні

Предстоятель ПЦУ Митрополит Епифаний відслужив панахиду біля Меморіалу жертвам українського Голодомору-Геноциду 1932-1933 років у Вашингтоні.

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

"Під час свого візиту до столиці Сполучених Штатів Америки Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній ввечері 24 жовтня 2019 року звершив панахиду біля Меморіалу жертвам українського Голодомору-Геноциду 1932-1933 років", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що молитву підтримало місцеве духовенство і українська громада, дипломати та члени делегації.

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До монумента було покладено символічні букети з колосся та лампадки.

Як повідомляв Укрінформ, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній наразі перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки.

Фото: ПЦУ