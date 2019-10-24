Суд у Росії заочно заарештував фігуранта гучної справи, який попросив притулку в Україні

Люблінський суд Москви 24 жовтня змінив запобіжний захід Сергію Гаврилову, одному з фігурантів сфабрикованої кримінальної справи групи "Новое величие", який втік з-під домашнього арешту й на кордоні попросив притулку в Україні.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

"Запобіжний захід змінили з домашнього арешту на взяття під варту заочно. Стосовно інших фігурантів (справи "Нового величия - ІФ) судовий розгляд продовжився", - уточнили в суді.

Там зазначили, що суд виділив кримінальну справу Гаврилова в окреме провадження.

Як повідомляв Укрінформ, 22 жовтня Держприкордонслужба України заявила, що 26-річний росіянин, якого переслідують у РФ, прибув до пункту пропуску "Сеньківка" в Чернігівській області та попросив в Україні політичного притулку. Пізніше стало відомо, що йдеться про Сергія Гаврилова - фігуранта справи "Нового величия". Гаврилов - житель Москви, інженер-програміст, людина опозиційних поглядів.

Справу "Нового величия", у якій він проходить, було сфабриковано в результаті масштабної провокації. Свідками обвинувачення на процесі виступають впроваджені в організацію російські силовики - старший оперативник карного розшуку капітан поліції Максим Расторгуєв, старший оперативник головного управління кримінального розшуку МВС Юрій Іспанцев, інженер військової частини № 3061 росгвардієць Рустам Кашапов, а також інформаторка ЦПЕ (Центру з протидії екстремізму) Ольга Пшеничникова. Саме на їхніх свідченнях ґрунтуються звинувачення.

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Обвинувачення наполягає, що "Новое величие" - екстремістська організація, члени якої тренувалися кидати "коктейлі Молотова", закликали "підпалювати омонівців", міркували про "революції", а також планували включити до статуту своєї організації пункт про роздачу зброї.