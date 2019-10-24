СЕТАМ оголосив в "розшук" пам’ятники Леніну

СЕТАМ шукає демонтовані та декомунізовані пам’ятники Володимиру Леніну для їх подальшого продажу на аукціоні.

Про це ДП «СЕТАМ» повідомляє у Fаcebook.

“СЕТАМ розшукує демонтовані та декомунізовані пам’ятники В.І. Леніна. Продамо і заробимо для вас кошти!”, - йдеться у повідомленні.

Звертатись щодо співпраці можна безпосередньо на сторінці підприємства у Facebook або за телефоном.

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Як повідомляв Укрінформ, у вересні Державна виконавча служба продала на торгах OpenMarket (СЕТАМ) бронзовий пам’ятник Леніна вагою 6 тонн за пів мільйона гривень. Вилучені кошти були направлені на виплату боргів по зарплаті співробітникам Комунального підприємства "Виробниче житлово-ремонтно-експлуатаційне об'єднання" Жовтоводської міської ради.