Уряд пропонує публікувати закони в інтернеті та захищати цифровим підписом

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет відкидає можливість підміни текстів законів у разі їх публікації лише на сайтах, а не у друкованих виданнях.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook з приводу ініційованого урядом законопроєкту про скасування обов'язкової публікації законів у друкованих виданнях.

“Деякі українці захвилювались, що це може дозволити заднім числом підміняти тексти актів. Мовляв, папір надійніше. Давайте я поясню, чому не потрібно турбуватися. Публікація актів буде не просто на веб-сторінці, як текст на якомусь новинному виданні. Буде публікуватись документ з накладеним електронно-цифровим підписом (ЕЦП) з міткою часу”, - наголосив Дубілет.

Міністр запевняє, що ЕЦП дає гарантію, що цей документ неможливо змінити. “Якщо хоча б одна літера змінюється - це легко побачити”, - зазначив він.

Також, за його словами, всі бачать час накладання ЕЦП на файл. Цей час синхронізується з центральними серверами АЦСК. Тобто варіант, коли текст змінюється і потім на нього накладається новий ЕЦП, теж неможливий, переконує Дубілет.

Він також також виключив можливість підробити ЕЦП або якось змінити час підпису. “Якщо ви трохи розбираєтеся в цьому питанні, то знаєте, що це практично неможливо. Якщо не розбираєтесь, просто повірте на слово. Якби раптом хтось поставив таке собі за мету, навіть складно уявити масштаб цієї спецоперації...”, - зазначив міністр.

При цьому Дубілет наголосив, що все одно кожен ухвалений акт, згідно з законом, розсилається у паперовому вигляді в усі ключові архіви.

“Ну і, нарешті, для тих, хто все ж вірить у старий добрий папір. Кожен акт, коли приймається, за законом розсилається у паперовому вигляді в усі ключові архіви. Тобто, навіть якщо станеться якийсь апокаліпсис або підміна, папір зможе прийти на допомогу”, - додав він.

За словами Дубілета, Кабмін провів досить глибокі дискусії з приводу цього законопроєкту і готовий до такого ж обговорення в парламенті.

“Отже, дорогі українці, будь ласка, не хвилюйтеся. Впевнено рухаємось далі ХХІ століттям”, - підсумував він.

Як повідомлялося, Кабмін у середу, 23 жовтня, погодив проєкт закону про скасування обов'язкового друку законів та підзаконних нормативних актів в газетах «Голос України» й «Урядовий кур'єр». Найближчим часом він буде переданий на розгляд Верховної Ради.