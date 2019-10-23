Епіфаній зустрівся в США із Помпео

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній розповів державному секретарю США Майклу Помпео про ганебну ситуацію зі свободою релігії і віросповідання на окупованих територіях Донбасу і анексованого Криму.

Про це Епіфаній написав у Facebook.

"Щойно мав зустріч з державним секретарем США Майклом Помпео, під час якої висловив вдячність за багаторічну солідарність та надійну двопартійну підтримку США, що є надзвичайно важливим для зміцнення незалежності України. Також поінформував держсекретаря США про виклики, які постають перед Православною Церквою України, зокрема, про ганебну ситуацію зі свободою релігії і віросповідання на окупованих територіях Донбасу і анексованого Криму", - зазначив митрополит.

За його словами, Помпео наголосив, що США захищали і будуть захищати право кожної людини на свободу віросповідання та можливість молитися відповідно до свого вибору.

"Тож маємо надію, що Вашингтон і надалі буде залишатися незламним у своїй підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, у справі захисту релігійної свободи, протидії російській агресії та повернення всіх українських заручників додому", - написав Епіфаній.

Як повідомляв Укрінформ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній наразі перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки.