Україна має потенціал для кіновиробництва — польська режисерка

Україна має всі можливості для кіновиробництва, але потребує інвестицій у відповідну інфраструктуру.

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловила польський кінорежисер Агнєшка Голланд.

“Це все цілком реально і залежатиме від того, які умови будуть створені. Західні кінопродюсери тільки й чекають, щоб десь з’явилися нові території, де можна знімати. Тому тримаю кулаки (за Україну – ред.)”, - сказала Голланд.

За її словами, Україна має інвестувати у створення відповідної інфраструктури для зйомок кіно.

“В нашій групі (під час зйомок фільму “Ціна правди” – ред.) ми мали багато талановитих молодих українців з хорошою англійською мовою. Тож кадри ростуть”, - зазначила польський кінорежисер.

Як інформувалося, Голланд знімала “Ціну правди” про британського журналіста Гарета Джонса, який першим розповів на Заході про Голодомор в Україні.

З 25 жовтня фільм виходить у широкий прокат у Польщі, а з 28 листопада його показуватимуть в Україні.