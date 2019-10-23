Епіфаній зустрівся з представниками “Атлантичної ради” у Вашингтоні

Делегація Православної церкви України на чолі з митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм зустрілися з представниками “Атлантичної ради” у Вашингтоні.

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

"22 жовтня делегація Православної церкви України на чолі з Блаженнійшим митрополитом Епіфанієм у Вашингтоні розпочала день із зустрічі з представниками "Атлантичної ради" – організації, яка опікується міжнародними відносинами атлантичної спільноти", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тривалий час “Атлантична рада” співпрацює зі Світовим конгресом українців та іншими організаціями, тож є цілком обізнаною щодо подій і наслідків, спричинених військовою агресією Росії в Україні.

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Як повідомляє ПЦУ, особливу увагу учасників круглого столу викликали питання дотримання релігійних прав та свобод на тимчасово окупованих територіях Криму та Сходу України. Також обговорили питання, що стосуються українського “судочинства” щодо ПЦУ. Зокрема, представникам “Атлантичної ради” було повідомлено про факти втручання проросійських сил в українські суди, які нещодавно були зафіксовані правоохоронними органами.

Як повідомляв Укрінформ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній наразі перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки.

Фото: ПЦУ