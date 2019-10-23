В Одесі розпочався семінар з питань цивільного контролю над армією

Міноборони та Координатор проєктів ОБСЄ в Україні організували в Одесі семінар стосовно ключових напрямків демократичного контролю над ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба ЗСУ з посиланням на менеджера проєктів у військово-політичній сфері ОБСЄ в Україні Олександра Гладкого.

"Ми зібралися, щоб підвищити рівень обізнаності військовослужбовців з їхніми правами та свободами, покращити взаємодію Збройних Сил України з громадянським суспільством, а також продемонструвати переваги демократичного цивільного контролю над вітчизняним військом. Суттєвим аспектом цього заходу стане обговорення питання державної мови як чинника національної безпеки та ефективного засобу зв’язку із громадськістю", - зазначив Гладкий.

Армійський семінар в Одесі / Фото: mil.gov.ua

Крім того, військові Одеського гарнізону ознайомляться з сутністю та змістом гендерної політики в секторі безпеки й оборони.

За словами в.о. першого заступника начальника Головного управління морально-психологічного забезпечення ЗСУ Андрія Коренька, демократичний контроль над армією є важливою ознакою процесу, спрямованого на подальшу інтеграцію в євроатлантичні структури.

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На семінарі ОБСЄ чільне місце відводиться питанням імплементації сучасної мовної політики в Збройних Силах України та ефективності комунікації військових зі ЗМІ.

До участі в заході залучені представники ОБСЄ в Україні, вітчизняного оборонного відомства, Генштабу, Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, громадських організацій, а також військовослужбовці ВМС та інших військових частин і установ Одеського військового гарнізону.