Микитася взяли під варту із заставою у 80 мільйонів

Колишньому народному депутату Максиму Микитасю обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 14 листопада з альтернативою застави 80 млн грн.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

«Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) вирішила змінити запобіжний захід для колишнього народного депутата Максима Микитася, який підозрюється в організації корупційної схеми з квартирами для Нацгвардії на 80 млн грн. Йому обрали тримання під вартою до 14 листопада з альтернативою застави 80 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Микитася взяли під варту одразу в залі суду.

Як повідомляв Укрінформ, 3 жовтня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру екснардепу Максиму Микитасю у справі стосовно оборудки з квартирами для працівників Нацгвардії.

Підозрюваному інкримінується організація укладання низки договорів між підконтрольними йому особами – керівниками будівельної компанії, бенефіціарним власником якої був народний депутат, та командувачем Нацгвардії України щодо обміну нерухомості Нацгвардії в Печерському районі м. Києва на нерухомість у житловому кварталі, що розташований на околиці Києва. Як наслідок такого нерівнозначного обміну державній установі, відповідно до експертних висновків, завдано збитків на суму понад 81,6 млн грн.

У четвер, 3 жовтня 2019 року, за погодженням прокурорів детективи вручили клопотання про застосування запобіжного заходу Микитасю.

10 жовтня Микитасю призначили запобіжний захід у вигляді застави у сумі 5,5 млн грн.

У Вищому антикорупційному суді заявили, що відпустили Микитася під заставу в сумі 5,5 млн грн, оскільки заявлений обвинуваченням розмір застави в 300 млн грн слідчий суддя визнав непомірним і таким, що не відповідає доведеним ризикам.