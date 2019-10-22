Проєкт LIFT: в ОП заявляють про неприпустимість зловживань

Будь-які зловживання, пов’язані з проєктом LIFT, неприпустимі, винних каратимуть відповідно до закону, застерігає перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Трофімов.

Так Трофімов прокоментував затримання особи, яка вимагала в одного з учасників проєкту LIFT $150 тисяч, прикриваючись нібито наявністю зв’язків в ОП, повідомляє сайт глави держави.

«Часи, коли питання вирішувалися за допомогою хабарів, минули. Проєкт LIFT спрямований на чесний і прозорий добір фахівців, які хочуть змінювати країну. Будь-які зловживання на цьому проєкті неприпустимі, винних каратимуть відповідно до закону», – підкреслив Трофімов.

Як повідомлялося, ГПУ спільно з Національною поліцією та СБУ затримали чоловіка за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу.

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За версією слідства, ця особа «шляхом обману, а саме створення уявлення у кандидата на посаду голови однієї з районних адміністрацій Київської області (проєкт LIFT) про наявність зв’язків в Офісі Президента України», намагалася заволодіти коштами у сумі $150 тис. Чоловіка було затримано під час одержання частини коштів (близько 30 тис. євро).

Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.