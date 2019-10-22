Третина українців дізналася про земельну реформу через ЗМІ

Обізнаність громадян України щодо медичної реформи у 2019 році знизився до 55% проти 71% торік.

Про це свідчать результати соціологічного опитування USAID-Internews "Ставлення населення до ЗМІ та споживання різних типів медіа у 2019 році", презентовані 22 жовтня в Укрінформі.

“Опитування показало, що, на думку респондентів, обсяги номінування про реформи зменшилися. Порівняно з минулим роком обізнаність громадян щодо реформ в енергетичному секторі зросла з 31% до 34%. Водночас показники обізнаності про хід медичної реформи впали з 71% до 55%, а стосовно пенсійної - з 61% до 48%”, - йдеться в дослідженні.

Також аналітики звертають увагу на те, що 46% респондентів заявили про те, що зустрічали протягом місяця в медіа матеріали про децентралізацію влади, а 35% - що дізнавалися через ЗМІ про земельну реформу.

Дослідження проводила компанія InMind на замовлення міжнародної неприбуткової організації Internews, що реалізує "Медійну програму в Україні" за фінансової підтримки Агенції США з міжнародного розвитку (USAID). Основна мета дослідження - вивчити звички українців, які стосуються споживання медіа, а також їхню довіру до медіа, оцінити рівень медіаграмотності та обізнаність населення щодо впровадження реформ в Україні. Протягом червня-липня 2019 року представники InMind опитали 4056 респондентів із 12-ти областей. Похибка вибірки не перевищує 2,5%.