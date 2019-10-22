Росіянин попросив політичного притулку в Україні

Учора у пункт пропуску «Сеньківка», що у Чернігівській області, на вхід в Україну прибув 26-річний громадянин Росії.

Про це повідомляє ДПСУ.

“Під час проходження іноземцем прикордонного контролю він звернувся до співробітників Державної прикордонної служби України з проханням про надання йому політичного притулку в Україні. У ході бесіди росіянин повідомив, що в РФ він переслідується за участь в акціях протесту проти влади”, - йдеться у повідомленні.

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Після проведення необхідних заходів громадянина сусідньої країни направлено до органів Державної міграційної служби України.

Фото: ДПСУ