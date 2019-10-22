У ГПУ створили департамент нагляду за розслідуванням злочинів на окупованих територіях

У Генпрокуратурі створили Департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту.

Про це інформує пресслужба відомства.

"21 жовтня 2019 року генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про створення в Генеральній прокуратурі Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту". - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до департаменту входитимуть два управління, у кожному з них буде по два відділи.

Діяльність департаменту буде зосереджена на здійсненні нагляду щодо розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, на тимчасово окупованих районах Донецької і Луганської областей та в умовах збройного конфлікту.