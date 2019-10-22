Доля шести українців із Bourbon досі невідома — Денісова

Доля зниклих членів екіпажу судна Bourbon Rhode досі невідома.

Про це написала у FacebookУповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова.

"Станом на сьогодні не отримано жодної офіційної відповіді на мої звернення щодо актуальної інформації з приводу пошуку шести громадян України, членів екіпажу судна Bourbon Rhode. Доля Андрія Ізмаїльського, Олександра Коршикова, В'ячеслава Ковальчука, Євгена Мельгунова, Олега Кравця, Дмитра Козирєва – невідома", - написала Денісова.

У зв'язку з цим омбудсмен звернулася до голови Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільди Богнер та віцепрезидента Міжнародного комітету Червоного Хреста Жиля Карбоньє з проханням сприяти ефективному пошуку потерпілих громадян України.

"Рідні потерпілих українських моряків не втрачають надію та чекають на інформацію щодо результатів пошуків", - додала Денісова.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський звернувся до Президента Франції Емманюеля Макрона з проханням продовжити пошуки шести зниклих громадян України – членів екіпажу Bourbon Rhode.

Судно Bourbon Rhode, з 14 членів екіпажу якого десятеро – українці, затонуло наприкінці вересня під час шторму в Атлантичному океані. Врятувати вдалося трьох моряків, зокрема двох українців.