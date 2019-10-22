У рейсовому автобусі з Польщі знайшли понад 2 тонни контрабандних харчів

Прикордонники виявили в рейсовому автобусі, який прямував з Польщі до Івано-Франківська, понад 2 тонни харчових продуктів, що перевозилися нелегально.

Про це повідомляє ДПСУ.

“Інформацію щодо прихованого перевезення товарів через державний кордон завчасно надали прикордонники оперативних підрозділів. Тому із прибуттям в пункт пропуску "Шегині" рейсового автобуса "Перемишль - Івано-Франківськ" співробітники Держприкордонслужби негайно направили його на поглиблений огляд", - ідеться в повідомленні.

В Автобусі з Польщі знайшли 2 тонни контрабандних харчів/ Фото: dpsu.gov.ua

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Як зазначається, невдовзі спільна прикордонно-митна оглядова група в салоні, багажному відділенні та під сидіннями автобуса виявила 2219 кг та 120 літрів різних харчових продуктів.

Виявлені товари встановленим порядком передано представникам ДФС.