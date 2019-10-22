Британська газета The Telegraph відтепер писатиме Kyiv замість Kiev

Британська газета The Telegraph відтепер писатиме Kyiv замість Kiev

Укрінформ
Провідне британське видання The Telegraph переходить на написання назви столиці України англійською мовою у коректній транскрипції - Kyiv.

Про це у Twitter повідомляє посольство України у Сполученому Королівстві.

"Це офіційно! The Telegraph щойно повідомила нам, що вирішила змінити стиль написання назви столиці України: відтепер вона буде використовувати Kyiv, а не Kiev", - ідеться у публікації.

Як повідомляв Укрінформ, інформаційна кампанія #CorrectUA, ініційована МЗС України, стартувала у жовтні 2018 року.

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МЗС закликає іноземні офіційні установи та комерційні компанії відмовитися від використання заснованих на російській транскрипції назв українських міст і перейти на коректні: Kyiv, Odesa, Kharkiv, Lviv, Zaporizhzhia. У межах кампанії запущено флешмоб #KyivNotKiev.

Нещодавно стало відомо, що одне з провідних видань США The Washington Post також писатиме Kyiv замість Kiev.

Фото: gale.com

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