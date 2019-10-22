Британська газета The Telegraph відтепер писатиме Kyiv замість Kiev
Про це у Twitter повідомляє посольство України у Сполученому Королівстві.
"Це офіційно! The Telegraph щойно повідомила нам, що вирішила змінити стиль написання назви столиці України: відтепер вона буде використовувати Kyiv, а не Kiev", - ідеться у публікації.
It's official! @Telegraph has just informed us that it has decided to restyle the spelling of the name of the capital of Ukraine: from now on it will use Kyiv, not "Kiev". Fantastic news! Thank you @Telegraph! #KyivNotKiev #CorrectUA @MFA_Ukraine @CorrectUA pic.twitter.com/G7LhSwbsgo— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 21 жовтня 2019 р.
Як повідомляв Укрінформ, інформаційна кампанія #CorrectUA, ініційована МЗС України, стартувала у жовтні 2018 року.
МЗС закликає іноземні офіційні установи та комерційні компанії відмовитися від використання заснованих на російській транскрипції назв українських міст і перейти на коректні: Kyiv, Odesa, Kharkiv, Lviv, Zaporizhzhia. У межах кампанії запущено флешмоб #KyivNotKiev.
Нещодавно стало відомо, що одне з провідних видань США The Washington Post також писатиме Kyiv замість Kiev.
Фото: gale.com