Технологія розколу

Сьогодні притомна частина суспільства обурились діями Кварталу - але є ті, хто аплодують: Гонтарева «винна» в їхніх безголових кредитах в доларах «по 8», в жадібності на дуті відсоті на депозитах в схемних банках, що луснули

І цинічне «браво» від Коломойського підтверджує невипадковість цього глуму. Одних об‘єднує справедливе обурення, бо для бруду використали символ. Зловтіха об‘єднує інших - дивись як їх зробили ще раз!

Через хіхі-хаха суспільству намагаються нав‘язати уяву про «справедливість» без моралі. Коли всі засоби добрі, коли стираються межі пристойності і людськості для вивільнення інстинктів і примітивних рефлексій. Знелюднити і принизити одних при одночасному піднесенні інших. Стиль кварталу якраз той: висміювання і катарсис з пафосним посилом наприкінці. Саме таким чином робили більшовики перед заходом в Україну в 1918-20 роках, саме ці засоби використовуються для створення внутрішнього протистояння на потрібній території. Саме для цього беруть не районний хор кислодрищенківської самодіяльності, а символічний, заснований гетьманом Скоропадським у 1918-ому, в один час з симфонічним оркестром і українською Академією наук. І ганьба, що керівництво символу не має сміливості сказати «ні».

Мені цілком зрозуміло хто саме скористається ситуаціями, коли одні не можуть не обуритись, а інші не можуть нарадітись. Таких історій стає все більше. Бо це об‘єднує протилежні групи і поглиблює тріщину між ними. В нашому випадку це набуває форми, коли проросійське населення з пост-совком піднімають голову, а українські та проєвропейські громадяни відмовляються її опускати. Знову відбуваються процеси, схожі на 2004 чи 2013. І те, що вся історія асоціюється з президентом та його бізнес-партнером, є обтяжучою, дуже обтяжуючою обставиною. Так, вони теж беруть участь в розколі. Справжньому, послідовно творимому і глибокому, а не придуманому завсідниками соцмереж під гаслом «Не нагнітай!» Тому, ця історія повинна мати наслідки і для «жартівників», і для підспівувачів, якщо ми не хочемо, щоб інші наслідки були для країни.

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