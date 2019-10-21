Епіфаній очолив літургію у храмі Грецької православної архієпископії Америки

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолив Божественну літургію у кафедральному храмі Грецької православної архієпископії Америки.

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

"20 жовтня 2019 року, у 18-ту неділю після П’ятидесятниці, Предстоятель Православної церкви України блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній молився на ранній та очолив Божественну літургію у кафедральному храмі Грецької православної архієпископії Америки – Соборі Святої Трійці , що знаходиться у Верхньому Іст-Сайді в Нью-Йорку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Епіфанію співслужили Архієпископ Америки Елпідофор, Митрополит УПЦ в США Антоній, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій, ієрархи Грецької архієпископії, духовенство.

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Як повідомляв Укрінформ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній наразі перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки.

Як відомо, 5 січня цього року Вселенський Патріарх Варфоломій підписав Томос, яким надав незалежний статус Православній церкві України, про створення якої було оголошено на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року.

12 жовтня під час засідання Священного Синоду Грецької церкви було визнано самостійність Православної церкви України.

Фото: ПЦУ.