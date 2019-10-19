Кулеба назвав три ознаки, що стануть свідченням перемоги у війні з Росією

Свідченням перемоги України у війні з РФ стануть три складові, серед яких - деокупація Донбасу, повернення Криму і вшанування пам'яті загиблих учасників АТО/ООС російським президентом.

Про це віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

“Перемога складається для мене з трьох елементів. Перший елемент - це деокупація і реінтеграція Донбасу на правах децентралізованої частини України. Тобто у нас в країні є дуже глибока децентралізація, вона продовжується, і наш уряд продовжує цю децентралізацію, і регіони, громади користуються багатьма вигодами і перевагами в рамках децентралізації”, - заявив Кулеба.

Друга ознака перемоги, на його думку, це деокупація і повернення Криму. “Ми ніколи не повинні забувати про те, що російська агресія почалася не з Донбасу, вона почалася з Криму. І той, хто відмовиться від ідеї повернення Криму, вчинить справжню державну зраду. Не ту зраду, про яку говорять в ефірах, а ту, яка передбачена Кримінальним кодексом”, - вважає віцепрем’єр.

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“Російський президент якийсь приїде до України і схилить голову перед монументом героям АТО чи ООС, як вона зараз називається. Це тоді вже відкриватиме шлях від офіційного миру до реального примирення між народами України і Росії”, - заявив віцепрем’єр.