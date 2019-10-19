На Донбасі знайшли тіло агента ФБР, який зник чотири роки тому

На Донбасі знайшли тіло агента ФБР, який зник чотири роки тому

Укрінформ
На Донбасі знайшли тіло позаштатного агента ФБР Біллі Райлі, який зник за нез'ясованих обставин в 2015 році.

Про це повідомляє Daily Mail.

«У квітні цього року сім'я чоловіка (агента Райлі - ред.) вирушила до Росії, а потім сіла на автобус в Україні, щоб забрати його тіло. Він був мертвим з липня 2015 року», - йдеться в повідомленні.

У 2014 році під час конфлікту Росії з Україною позаштатному агенту ФБР Біллі Райлі було доручено потрапити в "Донецьку Народну Республіку". Рік по тому він вирушив до одного з тренувальних таборів так званої ДНР.

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Біллі зник з поля зору влітку 2015 року - його батьки не знали, що з ним сталося. Лише минулого року вони дізналися, що Біллі загинув у бою і був похований в Україні.

У ФБР оскаржили свою причетність до поїздки Райлі на окупований Донбас. У Бюро стверджують, що не несуть відповідальності за його смерть, оскільки агент діяв самостійно. Однак родина Біллі Райлі впевнена у зворотному. За словами батьків агента, після зникнення Біллі співробітники ФБР прийшли до них додому, щоб забрати його телефон і ноутбук. З тих пір Бюро з ними не контактувало, ігноруючи спроби батьків Райлі дізнатися, що сталося з їхнім сином.

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