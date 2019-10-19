На Донбасі знайшли тіло агента ФБР, який зник чотири роки тому

На Донбасі знайшли тіло позаштатного агента ФБР Біллі Райлі, який зник за нез'ясованих обставин в 2015 році.

Про це повідомляє Daily Mail.

«У квітні цього року сім'я чоловіка (агента Райлі - ред.) вирушила до Росії, а потім сіла на автобус в Україні, щоб забрати його тіло. Він був мертвим з липня 2015 року», - йдеться в повідомленні.

У 2014 році під час конфлікту Росії з Україною позаштатному агенту ФБР Біллі Райлі було доручено потрапити в "Донецьку Народну Республіку". Рік по тому він вирушив до одного з тренувальних таборів так званої ДНР.

Біллі зник з поля зору влітку 2015 року - його батьки не знали, що з ним сталося. Лише минулого року вони дізналися, що Біллі загинув у бою і був похований в Україні.

У ФБР оскаржили свою причетність до поїздки Райлі на окупований Донбас. У Бюро стверджують, що не несуть відповідальності за його смерть, оскільки агент діяв самостійно. Однак родина Біллі Райлі впевнена у зворотному. За словами батьків агента, після зникнення Біллі співробітники ФБР прийшли до них додому, щоб забрати його телефон і ноутбук. З тих пір Бюро з ними не контактувало, ігноруючи спроби батьків Райлі дізнатися, що сталося з їхнім сином.