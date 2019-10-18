Зеленський переконаний, що культура, наука та спорт можуть сприяти об’єднанню України

Зеленський переконаний, що культура, наука та спорт можуть сприяти об’єднанню України

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський переконаний, що діячі української культури, науки та спорту своїми здобутками можуть сприяти не лише популяризації України у світі, а й єднанню всіх українців, незалежно від місця їхнього проживання.

Про це він сказав під час зустрічі з представниками згаданих галузей, що відбулася в Офісі Президента, повідомляє пресслужба ОП.

"Для нас дуже важливо, щоб ми з вами були єдиною командою. Якщо ми зрозуміємо, що пливемо в одному човні і хочемо пливти вперед, а не назад, то, я думаю, ми багато чого зможемо", – сказав, відкриваючи зустріч, Зеленський.

Президент зазначив, що підтримка української культури є складовою інформаційної політики, спрямованої на ментальне єднання й повернення українців, які нині проживають на тимчасово окупованих територіях.

"Найголовніше – одна велика ідея: не за допомогою зброї, а шляхом дипломатії перемогти у цій війні. І саме тут, у цій битві, у дипломатії, і є велике завдання всіх діячів культури", – підкреслив глава держави, зауваживши, що представникам культури люди вірять більше, ніж політикам.

Він наголосив, що готовий до діалогу з присутніми щодо проблемних питань у їхніх галузях для пошуку шляхів їхнього вирішення, розвитку культурної сфери та досягнення мети з єднання суспільства.

"Є проблеми у театрі, спорті, науці. Але ми хочемо говорити про ці проблеми, хочемо допомогти. Ви озвучуєте – а ми знаходимо менеджмент, який готовий вирішувати ці проблеми", – сказав Зеленський.

Він зауважив, що робитиме все для досягнення цієї мети та встановлення миру в Україні. "Ми живемо в Україні і робитимемо все для того, щоб повернути території, повернути людей, перш за все ментально", – зазначив Президент.

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Глава держави зазначив, що також потрібно формувати проукраїнську ментальність у тих, хто живе на підконтрольних Україні територіях.

"Є різні люди в Україні, і наша місія – щоб ми жили в одному просторі, незалежно від мови, національності, релігії. І це можливо зробити тільки з вами, тому що культура, наука, спорт – це завжди дуже великі перемоги, які люди відчувають незалежно від того, де живуть, – навіть ті люди, котрі з якихось причин не змогли виїхати з окупованих територій", – сказав Зеленський.

Як приклад Президент навів спортивні перемоги, які викликають гордість та єднають усіх українців.

Фото: Офіс Президента

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