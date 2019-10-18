Зеленський переконаний, що культура, наука та спорт можуть сприяти об’єднанню України

Президент Володимир Зеленський переконаний, що діячі української культури, науки та спорту своїми здобутками можуть сприяти не лише популяризації України у світі, а й єднанню всіх українців, незалежно від місця їхнього проживання.

Про це він сказав під час зустрічі з представниками згаданих галузей, що відбулася в Офісі Президента, повідомляє пресслужба ОП.

"Для нас дуже важливо, щоб ми з вами були єдиною командою. Якщо ми зрозуміємо, що пливемо в одному човні і хочемо пливти вперед, а не назад, то, я думаю, ми багато чого зможемо", – сказав, відкриваючи зустріч, Зеленський.

Президент зазначив, що підтримка української культури є складовою інформаційної політики, спрямованої на ментальне єднання й повернення українців, які нині проживають на тимчасово окупованих територіях.

"Найголовніше – одна велика ідея: не за допомогою зброї, а шляхом дипломатії перемогти у цій війні. І саме тут, у цій битві, у дипломатії, і є велике завдання всіх діячів культури", – підкреслив глава держави, зауваживши, що представникам культури люди вірять більше, ніж політикам.

Він наголосив, що готовий до діалогу з присутніми щодо проблемних питань у їхніх галузях для пошуку шляхів їхнього вирішення, розвитку культурної сфери та досягнення мети з єднання суспільства.

"Є проблеми у театрі, спорті, науці. Але ми хочемо говорити про ці проблеми, хочемо допомогти. Ви озвучуєте – а ми знаходимо менеджмент, який готовий вирішувати ці проблеми", – сказав Зеленський.

Він зауважив, що робитиме все для досягнення цієї мети та встановлення миру в Україні. "Ми живемо в Україні і робитимемо все для того, щоб повернути території, повернути людей, перш за все ментально", – зазначив Президент.

Глава держави зазначив, що також потрібно формувати проукраїнську ментальність у тих, хто живе на підконтрольних Україні територіях.

"Є різні люди в Україні, і наша місія – щоб ми жили в одному просторі, незалежно від мови, національності, релігії. І це можливо зробити тільки з вами, тому що культура, наука, спорт – це завжди дуже великі перемоги, які люди відчувають незалежно від того, де живуть, – навіть ті люди, котрі з якихось причин не змогли виїхати з окупованих територій", – сказав Зеленський.

Як приклад Президент навів спортивні перемоги, які викликають гордість та єднають усіх українців.

Фото: Офіс Президента