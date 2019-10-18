Денісова просить у Морського центру порятунку інформацію про пошуки екіпажу Bourbon
Про це вона зазначила в Facebook.
"Звертаюсь до керівництва Морського центру порятунку та координації Форт-де-Франс, що здійснює координацію пошуково-рятувальної операції з проханням надати інформацію щодо стадії пошуків наших громадян", - зазначила Денісова.
Вона додала, що вже третій тиждень немає інформації щодо пошуків потерпілих громадян України, членів екіпажу судна Bourbon Rhode, що зазнало аварії 26 вересня 2019 року в Атлантичному океані. За її словами, наразі відсутня актуальна інформація щодо результатів пошуку шести громадян України, а саме – Андрія Ізмаїльського, Олександра Коршикова, В'ячеслава Ковальчука, Євгена Мельгунова, Олега Кравця, Дмитра Козирєва.
"Закликаю продовжувати пошуки громадян України, адже життя та здоров’я людини – найвища цінність!", - зазначила Денісова.
Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський звернувся до Президента Франції Емманюеля Макрона з проханням продовжити пошуки шести зниклих громадян України – членів екіпажу Bourbon Rhode.
Судно Bourbon Rhode, з 14 членів екіпажу якого десятеро – українці, затонуло наприкінці вересня під час шторму в Атлантичному океані. Врятувати вдалося трьох моряків, зокрема двох українців.