Перемога "синьо-жовтих", рекорди "бабиного літа" й дідо-дуб

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Дмитро Смольєнко

Українці в понеділок, 14 жовтня, відзначили День захисника України та свято Покрови Пресвятої Богородиці. У різних українських містах відбулися марші захисників, мітинги – загалом близько 300 заходів.

А напередодні на острові Хортиця провели урочисту церемонію вручення беретів бійцям 55-ї окремої артбригади "Запорізька Січ". Вони стали першими в Україні, хто отримав свій військовий берет. За словами начальника управління ракетних військ і артилерії, заступника командувача оперативного командування "Схід" Сергія Мусієнка, вручення беретів артилеристів – це перехід на нові артилерійські однострої щодо ідентифікації українського війська й запровадження нових традицій. Усього червоні берети вручили 300 запорізьким військовослужбовцям. Окрім того, берети кольору полин отримали й бійці батальйону охорони, що входить до складу 55-ї артбригади.

Фото: Михайло Палінчак

Серед масових акцій велелюдним став марш "Ні капітуляції" в Києві проти реалізації "формули Штайнмаєра". Активісти, ветерани АТО розпочали ходу від парку ім. Тараса Шевченка, де сформувалися в колони, та пройшли центром столиці до Майдану Незалежності, щоб провести віче. За підрахунками поліції Києва, акція "Ні капітуляції" зібрала до 12 тисяч учасників.

Фото: Володимир Тарасов

У вівторок, 15 жовтня, в центрі Києва встановили 87 капканів у межах загальноукраїнської акції "В'язні Кремля". До акції долучились колишні політв'язні Ільмі Умеров, Олег Сенцов, Володимир Балух, Ігор Мовенко, представники правозахисних організацій та родичі полонених. Організатори заходу зауважили, що після звільнення 11 політв’язнів та 24 військовополонених моряків за ґратами у РФ у політично мотивованих справах перебували щонайменше 86 українців, однак 9 жовтня цей список поповнився – окупаційна влада Криму заарештувала активіста Олега Приходька. Київ – заключне місто у регіональному турі на підтримку українських політичних ув’язнених та військовополонених "В’язні Кремля". Аналогічні акції раніше відбулися в Одесі, Херсоні, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Маріуполі, Вінниці, Чернігові, Львові й Чернівцях.

Фото: Данііл Шамкін

Україна на Євро-2020: національна збірна України з футболу здобула шосту перемогу у кваліфікації чемпіонату Європи-2020 і достроково гарантувала собі участь у фінальному турнірі XVI континентальної першості. У своєму сьомому відбірковому матчі Євро-2020 "синьо-жовті" обіграли чинного володаря титулу – команду Португалії – з рахунком 2:1.

Фото: Павло Багмут

Найвідоміший у світі український художник Іван Марчук відкрив у столичному мистецькому просторі ARTAREA свою виставку "Секрети геніальності", яка, за задумом митця, буде останньою у Києві. Крім живопису й графіки, цього разу відвідувачі зможуть побачити пластичні твори, а також першу digital-інсталяцію за мотивами робіт Марчука. Завершуючи період виставкової відкритості, митець презентує понад 100 робіт, які раніше не експонувалися. Виставка триватиме з 18 жовтня до 15 грудня. У цей період Марчук особисто проведе кілька авторських екскурсій і майстер-класів з живопису.

Фото: Геннадій Мінченко

У Києві в межах міжнародного тижня космосу відбулася зустріч з відомою американською астронавткою українського походження Гайдемарі Стефанишин-Пайпер. Вона здійснила дві космічні місії: у 2002 та 2008 роках, упродовж яких п’ять разів виходила у відкритий космос. Загальний час 33 години і 42 хвилини. Батько Гайді народився на Львівщині. Хоч астронавтка прожила все своє життя у США, вона досить непогано володіє українською мовою, адже по суботах відвідувала українську школу, де вивчала українську та знайомилася з традиціями.

Фото: Геннадій Мінченко

Рекорди "бабиного літа": цього тижня тепла погода неабияк тішить українців. Так, у Києві за тиждень зафіксували три температурні рекорди. У вівторок, наприклад, 15 жовтня, за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, після полудня стовпчик термометра піднявся до +24,1°C, що на 0,4 °C вище попереднього максимуму температури повітря, зафіксованого 1885 року, тобто 134 роки тому. На фото: дівчинка грає з голубами посеред пожовклого листя у столиці.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Маркіян Лисейко

Учасники щорічних навчань для вогнеборців, які нещодавно приступили до служби, на Львівщині.

Фото: Альона Николаєвич

Хрест у руках учасника перепоховання Михайла Мочурад-Савура та Дмитра Онищака, які героїчно загинули у вересні 1951 року у селі Сороки Пустомитівського району, на полі почесних поховань №86-А Личаківського кладовища в межах заходів з нагоди Дня захисника України у Львові.

Фото: Дмитро Смольєнко

Птах, який спіймав рибу, летить над водоймою в Запоріжжі.

Фото: Сергій Гудак

Тисячолітній дідо-дуб у Великоберезнянському районі Закарпаття.

Фото: Микола М'якшиков

Дівчинка позує з виробом художнього кування під час фестивалю ковальського мистецтва КOVAL Fest у Дніпрі.

Фото: Ніна Ляшонок

Скульптури радянського періоду в музеї пам'ятників соцреалізму етнографічного центру "Фрумушика-Нова" на Одещині.