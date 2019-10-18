ГПУ порушила справу за розтрату 17 мільйонів у Держприкордонслужбі

Генеральна прокуратура України зареєструвала кримінальне провадження за фактом безпідставного витрачання бюджетних коштів на суму 17 млн грн в Державній прикордонній службі.

Про це інформує пресслужба ГПУ.

"За версією слідства, протягом 2017-2018 років внаслідок зловживання службовим становищем службовими особами Державної прикордонної служби, в інтересах комерційних структур, при здійсненні закупівлі в рамках державного оборонного замовлення автомобільної техніки іноземного виробництва відбулося безпідставне витрачання бюджетних коштів на суму 17 млн грн”, - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим, як зазначається, Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснено кримінально-правове реагування на порушення інтересів держави.

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За цим фактом 7 жовтня 2019 року розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою, або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки), уточнили в ГПУ і додали, що досудове розслідування доручено вести НАБУ.