ГПУ порушила справу за розтрату 17 мільйонів у Держприкордонслужбі
Про це інформує пресслужба ГПУ.
"За версією слідства, протягом 2017-2018 років внаслідок зловживання службовим становищем службовими особами Державної прикордонної служби, в інтересах комерційних структур, при здійсненні закупівлі в рамках державного оборонного замовлення автомобільної техніки іноземного виробництва відбулося безпідставне витрачання бюджетних коштів на суму 17 млн грн”, - йдеться у повідомленні.
У зв’язку з цим, як зазначається, Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснено кримінально-правове реагування на порушення інтересів держави.
За цим фактом 7 жовтня 2019 року розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою, або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки), уточнили в ГПУ і додали, що досудове розслідування доручено вести НАБУ.