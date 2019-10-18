Махінації в Укртелефільмі: ексдиректору оголосили обвинувачення

Під час судового розгляду справи щодо ексдиректора "Укртелефільму" оголосили обвинувальний акт.

Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

"У п’ятницю, 18 жовтня 2019 року, за участі прокурора САП у ВАКС відбулося судове засідання у справі стосовно колишнього керівника ДП «Укртелефільм» та інших осіб, які на підставі підроблених документів продали майнові права на нерухомість державного підприємства, завдавши понад 68,72 млн гривень збитків. На засіданні прокурором САП оголошено вступну промову та зачитано обвинувальний акт", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, як зазначається, колегія суддів ВАКС розглянула та задовольнила клопотання сторони захисту про відкладення подальшого розгляду цієї справи у зв’язку з підготовкою вступної промови про встановлення порядку дослідження доказів.

Наступні засідання у справі відбудуться 20, 25 та 26 листопада 2019 року.

Як повідомляв Укрінформ, у лютому 2019 року екс-гендиректору “Укртелефільму” повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та використанні підроблених документів, внаслідок чого держпідприємству завдано понад 68,72 млн грн збитків. Дії екс-посадовця було кваліфіковано за ч.2 ст.364, ч.4 ст.358 Кримінального кодексу України.

За версією слідства, екскерівник «Укртелефільму» у змові з приватними особами відчужив на користь ТОВ майнові права на 67 об’єктів нерухомого майна (квартири, нежитлові приміщення, паркомісця), яке розташоване у Києві. (У листопаді 2018 року Господарський суд м. Києва визнав договір купівлі-продажу цих майнових прав із усіма додатковими угодами, змінами та доповненнями до нього, недійсним із моменту укладання.)

Про підозру також було повідомлено ще двом співучасникам екс-гендиректора “Укртелефільму”: організатору схеми — у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.27, ч.2 ст. 364, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч.3 ст.209 ККУ, директору комерційного товариства (ТОВ) — у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.364, ч.4 ст. 358, ч.3 ст.209 ККУ.

Розслідування щодо фактів детективи НАБУ проводили із лютого 2018 року.